Aktien Europa Schluss: Verluste vor US-Inflationsdaten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Angesichts der am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreise mieden Marktteilnehmer Risiken, was zu klaren Abgaben führte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 1,09 Prozent bei 4990,90 Punkten. Der französische CAC 40 fiel um 0,86 Prozent auf 8049,17 Zähler. Der britische FTSE 100 sank um 0,11 Prozent auf 7934,79 Punkte.

Den US-Inflationsdaten kommt besondere Bedeutung zu, da sie Aufschluss über den weiteren Kurs der Geldpolitik geben könnten. Dabei überwiegt das Enttäuschungspotenzial. Ganz gleich, wie die Inflationsdaten aus den USA ausfielen, hohe Zinssenkungsfantasie dürften auch sie nicht zurückbringen, betonte Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Das Risiko einer Korrektur an den Börsen sei somit gestiegen./edh/he