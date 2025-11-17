|
17.11.2025 18:04:40
Aktien Europa Schluss: Verluste - Vorsicht vor US-Daten und Nvidia-Zahlen
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Montag erneut Verluste erlitten. Vor der im weiteren Wochenverlauf erwarteten verspäteten Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten sowie der Geschäftszahlen des Tech-Riesen NVIDIA blieben die Anleger vorsichtig.
Der EuroStoxx 50 verlor 0,93 Prozent und schloss bei 5.640,94 Punkten. Am Donnerstag hatte der Leitindex für die Eurozone ein Rekordhoch bei über 5.800 Punkten erreicht, anschließend ging es mit dem Index wieder abwärts.
Weniger ausgeprägt waren am Montag die Verluste der Börsen außerhalb der Eurozone. Der schweizerische SMI gab um 0,29 Prozent auf 12.597,82 Zähler nach. Der britische FTSE 100 schloss 0,24 Prozent tiefer bei 9.675,43 Punkten./bek/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt tiefrot -- Asiens Börsen beenden Handel im Minus
Am heimischen Aktienmarkt war am Montag ein schwächerer Handel zu beobachten. Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenauftakt kräftig abwärts. Die Wall Street zeigt sich ebenso leichter. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.