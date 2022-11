Aktien Europa Schluss: Weiter auf Erfolgskurs

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag solide Gewinne verzeichnet. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) kletterte auf den höchsten Stand seit Mitte August und schloss mit einem Plus von 0,82 Prozent bei 3739,28 Punkten. Der französische CAC 40 legte um 0,39 Prozent auf 6441,50 Zähler zu. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,08 Prozent auf 7306,14 Punkte nach oben.

Die Anleger lavierten weiterhin zwischen den ausstehenden Ergebnissen der US-Zwischenwahlen, steigenden Zinsen und den anstehenden US-Inflationsdaten am Donnerstag hin und her, kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Grundsätzlich hofft man am Markt, dass die Wahl nicht zu einem 'Buy the Rumors, Sell the News'-Effekt führt und sich die Kursgewinne der vergangenen Handelstage wieder in Luft auflösen, sobald die Ergebnisse feststehen", so Oldenburger./edh/he