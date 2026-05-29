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29.05.2026 18:13:38

Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung trotz US-Börsenrekorden

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag mit einer klaren Richtung schwergetan. Dagegen feierten die Anleger an den US-Börsen sich verdichtende Hinweise auf eine mögliche Verhandlungslösung im Iran-Krieg mit Rekorden. Für Schwung sorgte in New York auch der anhaltende Boom um das Thema Künstliche Intelligenz (KI), das hierzulande eine geringere Rolle spielt.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging nach zeitweise deutlichen Gewinnen 0,08 Prozent tiefer mit 6.050,54 Punkten aus dem Handel. Damit erzielte er ein Wochenplus von 0,5 Prozent. Für den zu Ende gegangenen Mai, der nicht gerade als guter Börsenmonat gilt, verbuchte er immerhin einen Anstieg um 2,9 Prozent.

Ein wenig besser als der EuroStoxx schlug sich am Freitag der schweizerische SMI mit einem Plus von 0,28 Prozent auf 13.542,66 Punkte. Dagegen verabschiedete sich der britische FTSE 100 0,16 Prozent tiefer mit 10.409,28 Punkten aus dem Handel./gl/he

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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
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