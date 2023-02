Aktien Europa Schluss: Zinssorgen lassen Wochengewinne schmelzen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Wieder aufgeflammte Zinssorgen haben den EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) am Ende einer guten Woche Punkte gekostet. Der Leitindex fiel am Freitag um 0,52 Prozent auf 4274,92 Zähler, sodass sein Wochenplus auf 1,8 Prozent schrumpfte. Am Vortag hatte er noch seinen höchsten Stand seit Januar 2022 erreicht.

Auslöser der neuerlichen Zinssorgen waren die am Vortag in den USA veröffentlichten Erzeugerpreise, die nicht so deutlich gesunken waren wie erhofft. Anleger fürchten, dass dies die US-Notenbank Fed zu weiteren Zinserhöhungen veranlassen wird - zumal das konjunkturelle Umfeld dies vermutlich zulässt. Dazu passen auch Aussagen von Fed-Mitgliedern, die eine Erhöhung um nochmals 0,50 Prozentpunkte erwägen. Damit würde die Fed ihr Straffungstempo sogar wieder erhöhen.

Für den französischen CAC 40 ging es am Freitag um 0,25 Prozent auf 7347,72 Punkte abwärts. Den Rekord, den der Pariser Leitindex am Vortag schrieb, konnte er damit nicht überbieten. Gleiches galt für den britischen FTSE 100, der sich aber über der Marke von 8000 Punkten hielt. Am Ende gab er leicht um 0,10 Prozent auf 8004,36 Zähler nach./tih/mis