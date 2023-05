Aktien Europa Schluss: Zuversicht treibt Kurse - Stoxx 50 auf Hoch seit 2001

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die anhaltende Zuversicht der Anleger hat den europäischen Aktienmärkten am Freitag weitere Gewinne beschert. "Die optimistischen Investoren haben derzeit das Sagen an den Aktienmärkten", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Das sollte den Blick aber nicht von den weiterhin bestehenden Risiken ablenken, warnte Analyst Pierre Veyret vom Handelshaus ActivTrades. Inflation, holperiges chinesisches Wirtschaftswachstum und Bankensektor seien nur einige der Themen, die nach einer Lösung des US-Schuldenstreits wieder auf die Tagesordnung kommen könnten.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex des Euroraums hatte im Tagesverlauf den höchsten Stand seit November 2021 erreicht und schloss 0,64 Prozent im Plus bei 4395,30 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 1,79 Prozent. Der währungsgemischte Stoxx Europe 50 gewann am Freitag 0,57 Prozent auf 4075,35 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich so hoch notiert hatte wie zuletzt Mitte 2001.

Der französische CAC 40 stieg um 0,61 Prozent auf 7491,96 Punkte, und der britische FTSE 100 legte um 0,19 Prozent auf 7756,87 Prozent zu. Schweizer Aktien holten die Entwicklung der Europabörsen mit merklichen Aufschlägen nach. In Zürich hatte am Donnerstag wegen des Feiertags kein Handel stattgefunden./la/ngu