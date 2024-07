Aktien Europa: Stabil nach jüngsten Verlusten - Luxuswerte gefragt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag nach den Verlusten am Vortag etwas stabilisiert. Der EuroStoxx 50 gewann 0,81 Prozent auf 4.850,31 Punkte. Der französische CAC 40 legte um 0,85 Prozent auf 7.489,86 Punkte zu und der britische FTSE 100 stieg um 0,58 Prozent auf 8.233,49 Punkte.

Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades wollte den Gewinnen allerdings keine allzu große Bedeutung beimessen. Vermutlich kauften vor allem Leerverkäufer, die zuvor auf sinkende Kurse gesetzt hätten. Zudem stehe am Nachmittag der PCE-Kerndeflator als das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß an, was für Vorsicht sorge. Die Daten dürften nach Ansicht der Volkswirte der Helaba für die US-Notenbank keinen Anlass liefern, schon bei der nächsten Sitzung die Zinswende einzuleiten.

Für die Stabilisierung der europäischen Börsen waren auch die Gewinne der Schwergewichte aus dem Luxussektor verantwortlich. Nach enttäuschenden Zahlen von LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) und Kering gab es zum Wochenausklang Hoffnungsschimmer. Sowohl EssilorLuxottica als auch Hermes (Hermès (Hermes International)) sorgten mit ihren Quartalsberichten für Aufatmen. Zudem will der Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) beim weltgrößten Brillen-Anbieter einsteigen. EssilorLuxottica legten um 7,5 Prozent zu, Hermes gewannen 3,2 Prozent. Auch LVMH und Kering verzeichneten Gewinne.

Ölwerte waren ebenfalls gefragt. Der italienische Öl - und Gaskonzern Eni hatte nach einem besser als von Experten erwartet verlaufenen zweiten Quartal die Prognose für 2024 erneut erhöht. Die Aktie zog um 3,2 Prozent an.

Überzeugen konnte auch VINCI. Der französische Mischkonzern legte im ersten Halbjahr weiter zu. Analysten sprachen von soliden Zahlen. Vinci kletterten um 3,4 Prozent.

Das Zahlenwerk von Saint Gobain (Saint-Gobain) kam ebenfalls gut an. Der Baustoffkonzern rechnet weiter mit einer schrittweisen Besserung des Umfelds und peilt weiter eine zweistellige Marge im gesamten Jahr an. Die Aktie zog um 2,6 Prozent an./mf/jha/