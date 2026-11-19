PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht zugelegt und sich damit von den Verlusten vom Vortag etwas erholt. Zu deutlicheren Gewinnen reichte es vor dem Handelsstart des US-KI-Unternehmens Anthropic freilich nicht.

"Eine erfolgreiche Erstnotiz könnte nicht nur den Wert dieser Beteiligungen unterstreichen, sondern auch das Vertrauen in die milliardenschweren Investitionen in KI-Infrastruktur stärken", beschrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets die Bedeutung des Börsengangs. "Sollte die Aktie dagegen nach dem Handelsstart unter Druck geraten, dürften die Anleger auch die Bewertungen und Investitionsstrategien der großen Technologieunternehmen kritischer hinterfragen."

Der EuroStoxx 50 notierte am Mittag 0,66 Prozent höher mit 6.195,13 Punkten. Außerhalb des Euroraums verlor dagegen der britische FTSE 100 0,23 Prozent auf 10.527.07 Zähler. Der Schweizer Leitindex SMI schwächelte wegen der Verluste einiger defensiver Schwergewichte ebenfalls. Hier ging es um 0,48 Prozent auf 14.813,95 Punkte abwärts.

Stärkster Sektor waren die Technologiewerte, die damit ihre Aufwärtsbewegung unter Führung der Halbleiteraktien fortsetzen. Positive Signale von Anthropic zum Rekord-Börsengang stützten. So wurde der Ausgabepreis auf 83 Dollar pro Stück festgelegt, was über der ursprünglichen Preisspanne von 70 bis 78 Dollar lag. Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sehen darin ein Zeichen für die starke Nachfrage der Investoren. "Allen Unkenrufen zum Trotz scheint die KI-Hausse damit nicht zu Ende." ASML (ASML NV) gewannen 4,1 Prozent, STMicroelectronics kletterten um 4,5 Prozent.

Auch der Industriesektor war gefragt. Hier stiegen Werte, die als Profiteure des Booms der Künstlichen Intelligenz gelten. So gewannen Aktien von Schneider Electric 1,7 Prozent, während ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) um 2,2 Prozent zulegten.

Weniger gefragt waren defensive Werte aus den Bereich Pharma und Nahrungsmittel. Dabei belasteten die Abgaben von Schweizer Schwergewichten. wie Novartis, die um 2,7 Prozent sanken. Zwar hatte der Pharmakonzern seine mittelfristigen Wachstumsziele überarbeitet und erwartet für Schlüsselprodukte teils mehr Umsatz. Analysten hatten dies aber erwartet und sich bei der Margenentwicklung mehr erhofft. Die Abgaben der Aktie von Nestle (Nestlé), die um 1,4 Prozent sanken, lasteten unterdessen auf dem Sektor der Nahrungsmittel./mf/jha/