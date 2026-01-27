Aktien Europa: Zögerlicher Anstieg - Banken gefragt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die verhaltene Entwicklung der europäischen Aktienmärkte hat sich am Dienstag fortgesetzt. Angesichts der laufenden Berichtssaison und vor wichtigen Konjunkturdaten war Zurückhaltung angesagt.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,14 Prozent auf 5.966,33 Punkte zu. Außerhalb der Eurozone gewann der britische Leitindex FTSE 100 0,49 Prozent auf 10.198,10 Zähler. Mit dem Schweizer SMI ging es um 0,45 Prozent auf 13.200,61 Punkte nach oben.

Neben einer ganzen Reihe anstehender Zahlen von US-Schwergewichten dämpfte der bevorstehende Zinsentscheid der US-Notenbank das Handelsgeschehen. Der Leitzins dürfte sich dabei aus Sicht von Experten nicht ändern. "Eine weitere Zinssenkung wird es voraussichtlich erst unter einem neuen Fed-Chef geben, nachdem die vierjährige Amtszeit des amtierenden Fed-Vorsitzenden Jerome Powell im Mai endet", erwartet Volkswirt Felix Schmidt von der Berenberg Bank.

Stärkster Sektor waren die Banken. Der Branchenindex Stoxx 600 Banks erreichte den höchsten Stand seit 2008. Er setzte damit den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. Auch Versicherer waren gefragt und erholten sich so von ihrer jüngsten Schwäche.

Leichte Gewinne verzeichneten Roche. Der Schweizer Pharmakonzern hatte in Studien positive Ergebnisse mit einem Mittel gegen starkes Übergewicht (Adipositas) erzielt.

Gegensätzliche Impulse gab es unter den Industriewerten. Aktien von Alstom verloren 3,3 Prozent. Kepler-Branchenexperte William Mackie hatte sie bei einem reduzierten Kursziel von 25 Euro auf "Reduce" abgestuft. Dagegen legten ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) um 1,4 Prozent zu. Kepler Cheuvreux hatte den Wert auf "Buy" angehoben./mf/jha/