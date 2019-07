AKTIEN-FLASH: Chemiesektor im Erholungsmodus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas Chemiesektor hat sich am Montag im frühen Handel erholt. Der Stoxx 600 Chemiesektor lag mit einem Plus von knapp einem Prozent auf Platz eins des Branchentableaus. Im Dax (DAX 30) stiegen Covestro an der Spitze um 2,5 Prozent und BASF um 1,1 Prozent.

Im MDAX legten K+S (K+S) LANXESS, Fuchs Petrolub (FUCHS PETROLUB SE Vz) und Brenntag ebenfalls überdurchschnittlich stark zu. Die Aufschläge reichten von 1,4 bis 2,5 Prozent.

Die zuletzt vergleichsweise verhaltene Kursreaktion auf eine drastische Gewinnwarnung von BASF zeigt nach Einschätzung von Georgina Iwamoto von Goldman Sachs, dass Investoren auf der Suche nach zyklischen Titeln im Chemiesektor sein könnten, bei denen das Abwärtspotenzial begrenzt sei. Im Vergleich zur Branchenschwäche von vor zehn Jahren hätten sich die Bewertungen im Sektor trotz der gesenkten Schätzungen erstaunlich gut gehalten, sagte die Analystin./bek/mis