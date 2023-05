AKTIEN-FLASH: Dermapharm mit Jahreshoch nach starken Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach guten Geschäftszahlen sind die Papiere von Dermapharm am Montag mit 46,70 Euro kurzzeitig auf ein Hoch seit September 2022 geklettert. Die Aktien des Spezialisten für Dermatologie und Allergologie gewannen dabei zeitweise über 6 Prozent. Zuletzt notierten sie noch gut 4 Prozent im Plus.

Jefferies-Experte Alexander Thiel lobte in einer ersten Reaktion die starken Resultate des ersten Quartals. Die Erwartungen seien klar getoppt worden, alle Bereiche hätten dazu beigetragen, so der Experte. Er hatte seine Schätzungen bereits in seinem Ausblick erhöht./ag/mis