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24.03.2026 09:26:38

AKTIEN-FLASH: Deutsche Bank sorgt für Bewegung im Chemiesektor

FRANKFURT (dpa-AFX) - Empfehlungen der Deutschen Bank zu Umschichtungen innerhalb des europäischen Chemiesektors sind am Dienstag deutschen Branchentiteln zugutegekommen. Analystin Virginie Boucher-Ferte riet unter anderem zum Kauf der Aktien der beiden DAX-Konzerne BASF und Brenntag (Brenntag SE). Deren Kurse legten daraufhin um 1,6 respektive 2 Prozent zu.

Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich, so die Expertin. Für BASF, Brenntag und Umicore sprach sie Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg - positive wie negative, selbst wenn er bald ende. BASF werde letztlich wohl profitieren. Bei Akzo Nobel, Givaudan und WACKER CHEMIE ging die Analystin an die Seitenlinie./bek/stk

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