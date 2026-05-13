SFC Energy Aktie

SFC Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.05.2026 10:13:39

AKTIEN-FLASH: SFC gewinnen zweistellig - Kurslücke von August 2025 fast zu

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Rekordauftrag für SFC Energy hat am Mittwoch die Aktien des Brennstoffzellenspezialisten auf den höchsten Stand seit Sommer 2025 getrieben.

Mit einem Plus von zuletzt 12 Prozent auf 21,40 Euro versuchen die Papiere die Kurslücke von Anfang August zu schließen.

Diese hatte sich aufgetan, weil das Unternehmen wegen der Zölle von US-Präsident Donald Trump die Jahresziele senken musste.

Nun aber konnte SFC dank des größten Auftrags der Firmengeschichte die Prognosen für 2026 anheben./ajx/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SFC Energy AG

mehr Nachrichten

Analysen zu SFC Energy AG

mehr Analysen
06:49 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 SFC Energy Buy Warburg Research
13.05.26 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
27.03.26 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SFC Energy AG 20,55 -0,96% SFC Energy AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es nach oben. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen