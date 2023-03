Aktien Frankfurt: Anleger verdrängen vor Fed weiter die Bankensorgen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag bereits für den am Mittwoch erwarteten US-Zinsentscheid positioniert. Sie setzen angesichts der Probleme in Teilen des US-Bankensektors auf eine weniger straffe Geldpolitik . Gleichzeitig nahm die Angst vor größeren Verwerfungen in der Bankenbranche weiter ab, die den Dax (DAX 40) am Montag kurz auf ein Tief seit Anfang Januar gedrückt hatte.

Gegen Dienstagmittag baute der Leitindex sein Plus mit 15 192,72 Punkten auf 1,74 Prozent aus. Der MDAX gewann 1,87 Prozent auf 27 089,21 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging es um 1,8 Prozent hoch.

Nach dem ersten Schock wegen der notwendigen Credit-Suisse-Rettung hatte der Dax bereits zu Wochenbeginn stark erholt. Im Bankensektor hatte letztlich die Erleichterung dominiert, dass größere Verwerfungen vermieden wurden. Diese Erleichterung hatte am Dienstag Bestand, wie die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank (Deutsche Bank) zeigten. Sie erholten sich an der Dax-Spitze nochmals um bis zu 7,1 Prozent.

Auch die Aussicht auf ein gedrosseltes Zinserhöhungstempo der US-Notenbank galt als Faktor, der Anleger wieder anlockte. Wenn die Fed am Mittwoch den Zinsentscheid bekannt geben wird, dürften die Währungshüter wegen der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor vorsichtiger werden, so der Glaube der Anleger. Laut der Commerzbank preist der Markt nicht einmal mehr einen Zinsschritt um 25 Basispunkte voll ein.

Commerzbank-Expertin Antje Praefcke vergleicht den US-Zinsentscheid aber mit einem Griff in die Pralinenschachtel. "Meines Erinnerns nach gingen die Erwartungen vor einer Zinssitzung der Fed noch nie so weit auseinander, von 0 über 25 bis 50 Basispunkte", schrieb sie am Morgen. Sie glaubt, dass selbst die Notenbanker noch nicht so recht wissen, was der beste Weg ist: Hätten sie einen Wunsch frei, so wäre es ihnen vermutlich lieber, "diese Woche keine Sitzung zu haben".

Neben den Finanzwerten blieb die Rheinmetall-Aktie nach ihrem Dax-Aufstieg auf Bergfahrt. Der Kurs steuerte hier mit plus 3,8 Prozent den zwei Wochen alten Rekord an. Der Rüstungskonzern gilt als wichtiger Profiteur steigender Verteidigungsausgaben und der Munitionslieferungen an die Ukraine.

Mit 2,2 Prozent Plus lagen die RWE-Aktien im Dax-Mittelfeld. Mit Blick auf den finalen Jahresbericht des Energiekonzerns erwähnten Händler solide Jahresziele für 2023 positiv. Im Detail galt dies auch für den Dividendenausblick: Mit einem Euro solle die Auszahlung für 2023 höher ausfallen als bisher von Analysten gedacht.

Besonders gut kam der Ausblick von Amadeus FiRe an, die Titel zogen an der SDax-Spitze um fast acht Prozent an. Der Personaldienstleister erwartet im neuen Geschäftsjahr weitere Zuwächse bei Umsatz und operativem Ergebnis. Die Aktionäre sollen für 2022 außerdem eine deutlich höhere Dividende erhalten.

Pfeiffer Vacuum (Pfeiffer Vacuum) waren mit einem Abschlag von 0,9 Prozent einer der wenigen Verlierer im SDAX. Der Vakuumpumpen-Spezialist rechnet wegen höherer Kosten in diesem Jahr mit weniger Gewinn im Tagesgeschäft. Laut Händlern enttäuscht der Ausblick margenseitig.

Thyssenkrupp (thyssenkrupp) gehörten dagegen mit 6,6 Prozent zu den MDax-Gewinnern. Hier rückt nach einem "Handelsblatt"-Artikel die Zukunft der Stahlsparte in den Blick. Darin heißt es, die mit dem Verkauf beauftragte Investmentbank Goldman Sachs habe mit dem Finanzinvestor CVC immerhin einen Interessenten gefunden. Auch wenn nur ein symbolischer Betrag von einem Euro im Raum stehe, komme wieder neuer Schwung in die Angelegenheit, erwähnte ein Händler positiv.

Nachrichten gab es noch von Vantage Towers, hier ging es um 0,3 Prozent bergab. Wenig überraschend sollen die Aktien der Ex-Vodafone (Vodafone Group)-Tochter nach nur etwas mehr als zwei Jahren Börsennotiz wieder vom Kurszettel verschwinden. Der Vorstand des Unternehmens habe mit dem neuen Eigentümer Oak Holdings einen Vertrag über den Rückzug von der Börse abgeschlossen, teilte der derzeit noch im MDax gelistete Funkturmbetreiber mit./tih/mis

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---