16.01.2026 08:20:39

Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger holen nach Dax-Rally weiter Luft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem starken Jahresstart tut sich der DAX weiterhin etwas schwerer. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex mit 25.507 Punkten einen Höchststand erreicht und damit an den Schlussspurt 2025 angeknüpft. Seither fehlt aber die Kraft. Anleger sind nach den Kursgewinnen erst einmal vorsichtiger. Die Zeichen stehen auf Konsolidierung.

Am Freitag signalisierte der X-DAX rund eine Stunde vor dem Handelsstart den Dax auf 25.302 Punkte und damit 0,2 Prozent unter seinem Vortagesschluss. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls etwas im Minus erwartet.

Wenngleich Investoren erst einmal Luft holen, bedeutet dies keinen Stimmungsumschwung. So trieb zuletzt vor allem die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft den heimischen Aktienmarkt an. Hinzu kommen der weiter ungebremste Ausbau von KI-Kapazitäten weltweit sowie die Rüstungsinvestitionen rund um den Globus. Zugleich nehmen noch Trends wie Robotik und perspektivisch auch die Weltraumwirtschaft Fahrt auf.

"Jetzt will jeder mitmischen - und es spricht sich erst langsam herum, dass das Gewinnwachstum 2026 im Dax mit 15 Prozent sogar über dem des S&P-500(S&P 500)-Index liegen dürfte", erklärte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst bei der Consorsbank, in seinem Morgenkommentar. "Das Blatt hat sich gewendet: Internationale Investoren setzen - wie schon im Frühjahr 2025 - darauf, dass die deutsche Volkswirtschaft erwacht."

Auf der Unternehmensseite steht zum Wochenschluss der Stahlhändler Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) im Fokus. Der US-Konzern Worthington Steel bietet 11 Euro je Aktie für die Düsseldorfer, deren Großaktionär Friedhelm Loh das Angebot unterstützt. Der KlöCo-Aktienkurs schnellte am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund ein Viertel auf 10,84 Euro nach oben. Bereits seit dem Bekanntwerden von Übernahmeverhandlungen Anfang Dezember 2025 war es steil nach oben gegangen.

Die Papiere von LEG (LEG Immobilien) Immobilien büßten nach einer Abstufung auf "Neutral" durch Oddo BHF rund ein Prozent ein./mis/jha/

