Aktien Frankfurt Ausblick: Dax bleibt in Reichweite der 20.000-Punkte-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Start in die Börsenwoche ist auch am Mittwoch für die Optimisten am Markt zunächst nicht viel zu holen. Die zum Auftakt erwarteten Kursgewinne dürften sich in Grenzen halten.

Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX den Dax leicht im Plus bei 19.456 Punkten. Für den Leitindex bleibt die runde Marke von 20.000 Punkten somit in Reichweite. Der Rekord aus der Vorwoche steht bei knapp 19.675 Punkten. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Euroregion dürfte am Mittwoch etwas niedriger starten.

Nach starken Quartalszahlen von SAP (SAP SE) richtet sich das Interesse der Marktakteure verstärkt auf die Bilanzen der Unternehmen. Am Morgen warteten die Deutsche Bank und ihre Fondstochter DWS (DWS Group GmbHCo) mit Quartalsberichten auf. Diese kamen gut an, im vorbörslichen Handel legten beide Aktien zu. Aktien der Deutschen Börse (Deutsche Börse) verloren dagegen nach Quartalszahlen eineinhalb Prozent.

Daneben sorgen Analystenkommentare für Bewegung. Die Papiere von adidas gaben vorbörslich nach, die Bank HSBC strich die Kaufempfehlung. Anteile der Porsche AG (Porsche) gewannen hingegen fast zwei Prozent, angetrieben von einem Kaufvotum der US-Bank Citigroup./bek/jha/