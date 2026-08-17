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17.08.2026 08:20:38

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax bleibt mit kleinem Plus in Sichtweite zum Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte zum Wochenstart an sein Kursplus vom Freitag anknüpfen und damit in Reichweite seines Rekordhochs bleiben. Das hatte er am vergangenen Mittwoch mit knapp 26.574 Punkten erreicht, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzen. Der Broker IG signalisierte für den deutschen Leitindex nun am Morgen rund eine Stunde vor dem Börsenstart ein Plus von 0,3 Prozent auf 26.512 Punkte.

Mit seinem seit nunmehr vier Wochen in Folge positiven Lauf hat das deutsche Börsenbarometer inzwischen um sechseinhalb Prozent zugelegt und sein Jahresplus auf knapp acht Prozent ausgebaut. Seit dem Jahrestief im März - ausgelöst durch den Iran-Krieg und stark verteuerter Ölpreise - stieg es sogar um etwas mehr als 20 Prozent.

Nach Monaten voller Sorge und Ungewissheit beunruhigte die verfahrene Lage im Nahost-Konflikt die Anleger zuletzt immer weniger. Und das, obwohl in dem für 60 Tage anberaumten Rahmenabkommen zur Klärung besonders umstrittener Themen wie etwa dem Umgang mit Irans Atomprogramms weiter keine Fortschritte erzielt wurden und dieses nun ausläuft.

Stattdessen goss US-Präsident Donald Trump am Wochenende "Öl ins Feuer", denn er kündigte die Übernahme der Straße von Hormus an, was den Iran provozierte. Das dortige Regime stellte daraufhin die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den USA offen infrage.

Anlagestratege Mislav Matejka von der Bank JPMorgan blieb derweil in seinem aktuellen Kommentar generell optimistisch für die Aktienmärkte. Grund dafür sind die steigenden Unternehmensgewinne. Trotz der Indexrekorde sei die Positionierung der Anleger weiter alles andere als extrem, schrieb er. Die Marktbreite nehme zu, was heißt, dass die Anstiege nicht nur von wenigen starken Werten getragen würden.

Hinzu kommt, dass in den USA die jüngsten Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten die Sorgen vor steigenden Zinsen in den USA vorerst wieder in den Hintergrund haben treten lassen.

Unternehmensseitig ist es zum Wochenstart ruhig, zumal sich die Berichtssaison dem Ende zuneigt und nur noch wenige Firmen aus den hinteren Reihen ihre Quartalsberichte vorlegen werden. Am Mittwoch wird dies der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen sein und am Donnerstag der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim sowie der Spielwarenhersteller tonies.

Unter den Dax-Werten könnten Vonovia (Vonovia SE) Beachtung finden, nachdem die französische Investmentbank Exane BNP das Papier des Immobilienunternehmens mit "Underperform" und einem Kursziel von 19 Euro wieder in ihre Bewertung aufgenommen hat. Auf der Handelsplattform Tradegate gab die Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag leicht nach.

OHB (OHB SE) profitierten vorbörslich mit plus 4,6 Prozent von Neuigkeiten zum europäischen Satellitennetzwerk. Wie das "Handelsblatt" (Montag) unter Berufung auf mit dem Vorgang vertrauten Personen schreibt, hat sich das belgische Start-up Aerospacelab gegen Airbus (Airbus SE) durchgesetzt und den Auftrag für den Bau des Großteils der Satelliten für das geplante Netzwerk Iris2 erhalten. Aus Deutschland sei OHB mit an Bord und werde sogenannten MEO-Satelliten herstellen, die in einer höheren Erdumlaufbahn kreisen und größer und entsprechend teurer seien. Der Auftragswert hierfür liege wohl bei knapp einer Milliarde Euro. Airbus reagierten kaum und gaben auf Tradegate nur minimal nach./ck/mis

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