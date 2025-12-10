Aktien Frankfurt Ausblick: Dax dürfte vor US-Zinsentscheidung leicht schwächeln

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der US-Leitzinsentscheidung an diesem Abend dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt einen Gang herunterschalten. Der DAX wurde rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels am Mittwoch 0,2 Prozent tiefer erwartet auf 24.123 Punkte. Der EuroStox 50 (EuroStoxx 50), der Leitindex der Euroregion, dürfte ebenfalls leicht schwächeln.

Am Dienstag hatte sich das deutsche Börsenbarometer auf seinem kontinuierlichen Erholungspfad vom November-Tief wieder der Marke von 24.200 Punkten genähert. Dabei rüttelte er auch am Korrekturtrend, der sich seit dem Rekordhoch im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hat. Vom Zwischentief bei 22.943 Punkten am 21. November hat sich der Dax inzwischen wieder um etwas mehr als fünf Prozent erholt.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners rechnet mit wenig Bewegung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Schließlich gehe dieser Börsentag "erst abends richtig los". Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gilt als ausgemacht. Spannender wird daher der geldpolitische Ausblick. "Und hier kommt es heute weniger auf den noch amtierenden Fed-Präsidenten Jerome Powell an, sondern auf die Summe aller Fed-Mitglieder, denn Powell wird im kommenden Jahr nur noch drei Zinssitzungen leiten", erklärte er.

Die Zinsentscheidung erfolgt in einem für die US-Notenbank weiterhin schwierigen Umfeld, da einige wichtige Konjunkturdaten nach der teilweise Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) immer noch nicht veröffentlicht wurden. Zudem übt US-Präsident Donald Trump kräftig Druck auf die Fed aus.

Unter den Einzelwerten dürfte der Essenlieferdienst Delivery Hero Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nach der jüngsten Kursschwäche zwischen Mitte September bis Mitte November prüft das MDAX-Unternehmen strategische Optionen, etwa weitere Verkäufe. Erst kürzlich hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Delivery Hero unter dem Druck mehrerer Großaktionäre stehe, wegen der zunehmenden Konsolidierung in der Lieferbranche eine strategische Überprüfung durchzuführen und einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen. Der Kurs der Aktie stieg auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss an diesem Morgen um etwas mehr als 7 Prozent.

In den Blick könnten zudem die Aktien des Touristikunternehmens TUI wegen detaillierter Geschäftsjahreszahlen rücken.

Ansonsten dürfte eine Reihe an Umstufungen Einzelwerte bewegen. So senkte Exane BNP die Bewertung der Aktie von Gerresheimer auf "Underperform" und die von Siemens Healthineers auf "Neutral". Sartorius (Sartorius vz) dagegen hob die französische Bank auf "Outperform". Die Aktien bewegten sich vorbörslich in die entsprechenden Richtungen. Fraport senkte Exane BNP auf "Neutal", Hochtief hoben die Experten indes auf "Outperform"

Die britische Bank Barclays kappte unterdessen ihr Anlageurteil für Continental auf "Equal-Weight" und die US-Bank JPMorgan stufte RTL auf "Underweight" ab, während sie das MTU (MTU Aero Engines)-Papier in Erwartung kurzfristig positiver Neuigkeiten auf "positive Catalyst Watch" setzte. Zu RTL hieß es dabei, dass der Medienkonzern wohl seine Abonnenten-Ziele für 2026 wird zurückschrauben müssen. Während auch hier Conti und RTL auf Tradegate nachgaben, legten MTU leicht zu./ck/mis