12.09.2025 08:17:38

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax freundlich erwartet nach Rekorden an US-Börsen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von neuen Rekorden der US-Leitindizes wird der deutsche Aktienmarkt am Freitag zur Eröffnung gut behauptet erwartet. Frische Inflationsdaten aus Deutschland fielen wie erwartet aus und dürften nur wenig Impulse geben. Die Verbraucherpreise stiegen im August um 2,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat.

Der X-DAX signalisierte für den DAX rund eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,2 Prozent auf 23.740 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zum Auftakt mit einem leicht positiven Unterton erwartet.

Auf Wochensicht hat sich der Dax bislang um 0,4 Prozent von seinem schwachen Monatsstart nach oben abgesetzt. Er war dabei um seine 100-Tage-Durchschnitts-Linie gependelt. Dieser Gradmesser für den längerfristigen Trend sorgt nun im Bereich über 23.800 Punkten für Widerstand.

Die weiter bestehende Aussicht auf Leitzinssenkungen hatte sowohl den Dow Jones Industrial als auch den marktbreiten S&P 500 und den technologielastigen NASDAQ 100 am Donnerstag auf neue Höchststände getrieben. Inzwischen scheint sogar ein großer Zinsschritt der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkte möglich. Jedenfalls gilt es als ausgemacht, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Aus Unternehmenssicht dürfte es nachrichtlich ein ruhiger Wochenausklang werden. Einen Blick wert sein könnten die Aktien von Hannover Rück, die im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um knapp 2 Prozent zulegten. Zuvor hatte die Großbank UBS die Papiere des Rückversicherers aufgrund der seit längerem unterdurchschnittlichen Kursentwicklung von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Aktie sei sowohl 2024 als auch seit Anfang 2025 anderen Branchentiteln hinterhergehinkt und nun entsprechend günstig zu haben, schrieb Analyst Will Hardcastle./edh/men

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 703,65 0,30%

