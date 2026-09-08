US-Dollar - Neo

0,4578
 NEO
0,0014
0,30 %
NEO - USD
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
NEO/USD
>
08.09.2026 08:10:38

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax gibt nach - Abstufung belastet Infineon

FRANKFURT (dpa-AFX) - Moderat niedrigere Kurse sind am Dienstag am deutschen Aktienmarkt zu erwarten. Gegen eine Erholung sprechen die hartnäckig hohen Öl- und Gaspreise. Der Preis für die Nordseesorte Brent ist am Morgen auf den höchsten Stand seit Anfang Juni gestiegen.

"Bislang lassen sich Aktienanleger davon nicht aus der Ruhe bringen", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Sollte sich der Ölpreis allerdings länger auf hohem Niveau halten oder sogar weiter ansteigen, dürften die Schäden für die Weltwirtschaft hoch sein. "Und dann werden auch die Aktienmärkte den Ölpreis nicht dauerhaft ignorieren können". Aktuell überwiege am Aktienmarkt die Hoffnung auf eine nur kurze Eskalationswelle zwischen den USA und dem Iran und einen anschließend schnellen Rückgang der Ölpreise.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex (DAX) mit 25.936 Zählern ein Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Montag. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls 0,3 Prozent tiefer erwartet.

Bei den Einzelwerten sorgten Kommentare von Analysten für Bewegung: Infineon-Aktien büßten auf Tradegate nach einer Abstufung durch Morgan Stanley knapp 3 Prozent ein im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Kaufempfehlungen der Citigroup für die Aktien von Kion (KION GROUP) und Nordex verhalfen diesen zu Aufschlägen von 4,5 respektive 3,3 Prozent.

Anteile des Vermögensverwalters DWS (DWS Group GmbHCo) verteuerten sich um zwei Prozent, angetrieben von einem Kaufvotum der US-Bank Jefferies./bek/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:05 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX im Minus --Asiens Börsen uneins
Der heimische Markt gibt am Dienstag nach. Der deutsche Leitindex zeigt sich schwächer. Auch am Dienstag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen