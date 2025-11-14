DAX 40

23 876,55
-165,07
-0,69 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
14.11.2025 08:18:38

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax kaum verändert nach Rally und Korrektur

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Ende einer insgesamt starken Woche dürfte sich im DAX am Freitag zunächst wenig tun. Der X-DAX signalisierte für den deutschen Leitindex etwa eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,1 Prozent auf 24.067 Punkte.

In der Hoffnung auf das inzwischen besiegelte Ende des bisher längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) hatte der Dax in dieser Woche zunächst klar zugelegt, bevor es am Donnerstag zu einer recht scharfen Korrektur kam und die Rally in Richtung Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten erst einmal ausgebremst wurde. "Fraglich ist, ob die positive Grundstimmung nun wieder kippt. Rücksetzer könnten auch zum Einstieg genutzt werden", hieß es von der Helaba. Wichtig sei aus technischer Sicht, dass sich der Dax oberhalb der 24.000er-Marke halte.

In den USA hatten am Vortag Gewinnmitnahmen die Indizes belastet, wobei es besonders stark die Nasdaq-Börse mit den dort konzentrierten Technologiewerten erwischte. Nach einigen Äußerungen von Fed-Mitgliedern hegen Anleger Zweifel, ob die US-Notenbank im Dezember die Zinsen ein weiteres Mal senken wird. Zur Einschätzung der wirtschaftlichen Lage warten sie gespannt auf Konjunkturdaten, die nach dem Ende des Shutdowns nun wieder veröffentlicht werden können.

Die Berichtssaison befindet sich auf der Zielgeraden. Im Fokus stehen vor dem Wochenende Siemens Energy nach einer Prognoseerhöhung für 2027/28. Analysten sehen nun erheblichen Spielraum für die Markterwartungen. Die Aktien kletterten vorbörslich auf Tradegate um 8 Prozent hoch im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.

Auch die Allianz hob den Ausblick an. Vorbörslich ging es hier aber nur leicht nach oben. Wie andere Versicherer profitierte der Konzern im Sommer von ungewöhnlich geringen Katastrophenschäden.

Siemens (Siemens) stabilisierten sich mit vorbörslich plus 1,3 Prozent auf Tradegate nach ihrem Kurseinbruch am Vortag. Analyst Phil Buller von JPMorgan lobte in seinem Resümee die starken Signale vom Kapitalmarkttag. Der "pragmatische Ausblick" sei überhart abgestraft worden.

Der IT-Dienstleister Bechtle rechnet nach einem überraschend starken dritten Jahresviertel auch im Schlussquartal mit einem positiven Geschäftsverlauf. Die Aktien legten auf Tradegate um 6,2 Prozent zu. Auch Nagarro (Nagarro SE) zogen nach Quartalszahlen um 5,4 Prozent an.

Die Citigroup stufte HENSOLDT von "Neutral" auf "Buy" hoch. Auf Tradegate gewannen die Papiere des Rüstungsunternehmens 3 Prozent zum Xetra-Schluss./ajx/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 876,55 -0,69%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:19 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung an den US-Börsen -- ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen