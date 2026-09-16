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16.09.2026 08:15:38

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax moderat im Plus erwartet vor US-Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor der US-Zinsentscheidung am Abend dürfte der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch zunächst etwas zulegen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den DAX ein Plus von 0,4 Prozent auf 25.497 Punkte. Damit würde sich der deutsche Leitindex weiter über der 100-Tage-Linie behaupten, die als Indikator für den mittel- bis längerfristigen Trend gilt.

Tendenziell stützend sind die Vorgaben, denn an der Wall Street wurden am Dienstag im späten Handel die Verluste noch etwas reduziert. In Asien legten die Kurse an den meisten Handelsplätzen leicht zu. Moderat positive Impulse dürften die geringfügig rückläufigen Ölpreise geben, wenngleich es keine wirklichen Fortschritte bei der Lösung der Konflikte im Nahen Osten gibt.

Die US-Notenbank Fed mit ihrem Chef Kevin Warsh steht im Fokus, nachdem die Kerninflation in der vergangenen Woche höher als erwartet ausgefallen war und die Erwartungen einer strafferen Geldpolitik verstärkt hatte. Laut der NordLB liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am Mittwoch bei gut 94 Prozent. "Ob Kevin Warsh unbehelligt oder mit verbalen Blessuren vom Weißen Haus aus der Pressekonferenz heraustreten wird, das ist die eigentlich spannende Frage", heißt es weiter im Kommentar der Landesbank. Denn US-Präsident Donald Trump setzt sich schon lange für Leitzinssenkungen ein.

Unter den Einzelwerten stiegen die Aktien von BMW auf der Handelsplattform Tradegate um 1,7 Prozent, nachdem die Privatbank Berenberg die Papiere des Autobauers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft hatte. Die strukturellen Probleme von BMW in China seien zwar nicht verschwunden, aber nach der Gewinnwarnung im Juni stünden die Erwartungen vor dem bevorstehenden Kapitalmarkttag der Münchener auf einer solideren Basis, erklärte Analyst Romain Gourvil. Das Unternehmen sei nach wie vor fundamental stark und habe den Höhepunkt der Investitionen hinter sich.

Der Windturbinenhersteller Nordex erhielt einen Auftrag über 91 Megawatt von Teut Energieprojekte in Brandenburg. Die Nordex-Aktie legte auf Tradegate um 0,2 Prozent zu./edh/jha/

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