Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nach EU-Einigung über 13200 Punkte erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Dax (DAX 30)-Sprung (DAX 30) über die 13 000 Punkte-Marke am Vortag dürfte der Leitindex am Dienstag weiter kräftig zulegen. Unterstützung kommt von der erwarteten Einigung der EU auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte. Der Kompromiss im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise wurde nach mehr als viertägigen Verhandlungen am frühen Dienstagmorgen angenommen. Der X-Dax signalisiert rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart ein Plus von 1,4 Prozent auf 13 227 Punkte für den Dax. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) wird ebenfalls mit weiteren Gewinnen erwartet.

Einen weiteren Grund für gute Laune haben Anleger, da die Technologiewerte an der US-Börse Nasdaq rechtzeitig vor den Quartalsberichten der Schwergewichte wieder im Rallymodus sind. Der Auswahlindex NASDAQ 100 befindet sich nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag wieder auf Kurs in Richtung seines in der vergangenen Woche erreichten Rekordhochs.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Bayer herausstechen, die auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss am Montag bereits spürbar zulegten. Im Berufungsverfahren zum Urteil im ersten US-Prozess um angeblich krebserregende glyphosathaltige Unkrautvernichter wurde die Strafe für den Konzern drastisch reduziert. Allerdings wurde der Schuldspruch nicht wie von Bayer gefordert aufgehoben.

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hatte am Vorabend mit vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal überrascht. Der Umsatz war abgesackt und ein Verlust eingefahren worden. Laut einem Händler übertraf Contis Umsatz zwar die Erwartungen, der Dax-Konzern sei für das Gesamtjahr aber vorsichtig geblieben. Wegen der Unsicherheiten rund um Corona gibt Conti weiterhin keinen Ausblick. Nur zum dritten Quartal hatte Vorstandschef Elmar Degenhart bereits auf der Hauptversammlung vergangene Woche gesagt, dass es wohl besser als das zweite verlaufen wird. Ein Analyst bemängelte zudem den deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebenen freien Barmittelfluss. Die Aktien legten auf Tradegate im Einklang mit dem fest erwarteten Gesamtmarkt zu.

Nur moderat ging es auf Tradegate auch für den Lottokonzern ZEAL Network hoch. Dieser hatte am Vorabend überraschend seine Prognose für das laufende Jahr angehoben. Im ersten Halbjahr hatte das SDAX-Unternehmen, zu dem etwa die Anbieter Lotto24.de und Tipp24.com gehören, das Transaktionsvolumen und die Zahl der registrierten Neukunden deutlich gesteigert.

Die vorgelegten Eckzahlen des Gasfeder- und Dämpfer-Spezialisten Stabilus für das dritte Geschäftsquartal enthalten laut JPMorgan nichts Spektakuläres. Analyst Jose Asumendi hatte sowohl den gemeldeten Umsatzeinbruch erwartet als auch ein Schrumpfen des bereinigten operativen Ergebnisses./ck/mis