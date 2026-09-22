DAX 40

25 575,01
270,95
1,07 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
22.09.2026 08:22:38

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nach gutem Wochenstart kaum bewegt erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Kurssprung zu Wochenbeginn dürfte der DAX am Dienstag wenig verändert in den Tag starten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein leichtes Plus auf 25.585 Punkte.

Damit behält der Dax seine 50-Tage-Durchschnittsliinie im Blick, die seine Erholung am Donnerstag noch ausgebremst hatte. Sie beschreibt den mittelfristigen Trend.

Kursgewinne in den USA und in Asien dürften den Dax stützen. Vor allem für den NASDAQ 100 war es tags zuvor kräftig aufwärtsgegangen - auch noch nach dem europäischen Handelsende. Der Auswahlindex der Technologiebörse ist wieder in Reichweite seines Rekords von Anfang Juni. Dabei verzeichneten die Papiere des Facebook-Konzerns Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) mit gut elf Prozent ihren höchsten Tagesgewinn seit April 2025.

Anleger feierten den starken Start der neuen Endverbraucher-KI Muse seit Anfang des Monats und positive Analystenreaktionen darauf. Hierzu gesellte sich inzwischen auch Brent Thill von Jefferies. Muse verfüge über "alle Anzeichen einer Killer-App" mit nie gesehener Verbraucher-Akzeptanz - deutlich über jener von Anthropics Claude oder Googles (Alphabet C (ex Google)) Gemini - und enormen Monetarisierungschancen.

Der Schwung für den KI-Bereich übertrug sich in Asien - etwa auf den südkoreanischen Kospi, der am Morgen weiter zulegt.

Hierzulande könnten Aktien aus dem KI- und Technologieumfeld von den positiven Nachrichten aus Übersee profitieren. So notierten die Papiere des Chipherstellers Infineon im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate knapp ein Prozent über dem Xetra-Schluss vom Montag.

Die Papiere von TUI gaben auf Tradegate leicht nach. Der Touristikkonzern grenzte seine Gewinnprognose ein.

Unter den Nebenwerten zogen die Anteilscheine von Circus um fast fünf Prozent an. Das auf KI-gestützte Robotik spezialisierte Technologieunternehmen nahm den kommerziellen Betrieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf./la/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 575,01 1,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische und deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag zunächst kaum. Die Aktienmärkte in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen