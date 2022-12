Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nimmt wieder Kurs in Richtung 14 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte sich am Mittwoch mit Gewinnen wieder den 14 000 Punkten nähern. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start taxierte der X-Dax (DAX 40) als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,61 Prozent auf 13 969 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) wird mit einem Plus von 0,55 Prozent erwartet.

Der New Yorker Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hatte am Vorabend seine viertägige Verluststrecke beendet, in Asien wirkten am Morgen aber die ersten Indizien für eine geldpolitische Straffung der japanischen Notenbank vom Vortag noch etwas nach.

Die Überraschung aus Japan habe die Märkte noch einmal ordentlich aufgeschreckt, hieß es von der DekaBank. Nach einem ersten Schock hätten sich die Aktienmärkte aber bald beruhigt und den größten Teil der anfänglichen Verluste aufgeholt. Inzwischen sei die Verkaufsstimmung wohl auch etwas abgearbeitet.

Einzelwerte wie adidas, Puma (PUMA SE) oder die Deutsche Post könnten am Mittwoch von Vorgaben ihrer US-Wettbewerber bewegt werden. Beim weltgrößten Sportartikelhersteller Nike laufen die Geschäfte trotz weltweiter Inflations- und Rezessionssorgen gut. Nike überzeugte mit den Quartalszahlen die Analysten. Vorbörslich wirkte sich dies positiv auf Adidas und Puma aus, mit Kursgewinnen auf Tradegate von 2,7 beziehungsweise 2,9 Prozent zum Xetra-Schluss.

Deutsche Post gewannen 1,4 Prozent auf Tradegate zum Xetra-Schluss nach Quartalszahlen des US-Logistikkonzerns FedEx. Der Gewinn von Fedex sei besser als erwartet ausgefallen, sagte ein Händler. Er lobte die geplanten Kostensenkungen.

Der Kupfer- und Recyclingkonzern Aurubis will nach einer überraschend guten Jahresbilanz viel Geld in seinen Geschäftsausbau stecken. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr je Anteilsschein eine Dividende von 1,80 Euro erhalten - 20 Cent mehr als ein Jahr zuvor und so viel wie noch nie. Analysten hatten jedoch mit einer noch höheren Ausschüttung gerechnet. Vorbörslich standen die Titel auf Tradegate 2,2 Prozent höher zum Xetra-Schluss./ajx/jha/