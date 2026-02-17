Nikkei 225

17.02.2026 08:18:43

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax rutscht weiter ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der DAX am Dienstag seine jüngsten Verluste ausweiten. Der X-DAX signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,3 Prozent auf 24.721 Punkte. Damit orientiert sich das Barometer wohl wieder zurück in Richtung der 50-Tage-Linie bei 24.624 Punkten. Dieses mittelfristige Trendbarometer hatte er zuletzt bereits einige Male nur mit Mühe verteidigt.

In den USA war zu Wochenbeginn wegen eines Feiertages nicht gehandelt worden. In Japan gab es beim Nikkei am Morgen weitere Gewinnmitnahmen nach dem Rekord der Vorwoche. Chinas Börsen bleiben wegen des dortigen Neujahrsfests noch geschlossen.

Im Dax scheinen sich Siemens von den hohen Kursverlusten am Vortag, ausgelöst von KI-Sorgen, zunächst nicht zu erholen. Auf Tradegate notierten die Papiere zum Xetra-Schluss knapp im Minus.

Die Berenberg Bank gab ihre Verkaufsempfehlung für BASF zugunsten eines "Hold"-Votums auf. Dies stabilisierte die Papiere des Chemiekonzerns, die vorbörslich auf Tradegate moderat höher standen zum Xetra-Schluss.

Im Nebenwerteindex SDAX stehen Norma Group (NORMA Group SE) und Ottobock nach Jahreszahlen im Blick. Den Verbindungstechnik-Hersteller Norma belasteten eine schwache Nachfrage und hohe Kosten. Auf Tradegate rutschten die Anteile um 2,7 Prozent zum Xetra-Schluss ab. Für den Prothesen-Spezialisten Ottobock ging es hingegen um 2,5 Prozent hoch./ajx/jha/

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Indizes in diesem Artikel

NIKKEI 225 56 566,49 -0,42%

