Aktien Frankfurt Ausblick: Dax schwächer erwartet - Tech-Sorgen belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei leicht nachgebenden Ölpreisen und einem unter Druck stehenden Technologiesektor dürfte der DAX am Dienstag mit Abgaben starten.

Rund eine Stunde vor dem Börsenauftakt signalisierte der X-DAX ein Minus von 0,1 Prozent auf 25.260 Zähler. An der aktuell abwärts gerichteten 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend bei derzeit rund 21.320 Punkten war der deutsche Leitindex tags zuvor zurückgeprallt. Unterstützung liefert die für den längerfristigen Kursverlauf relevante 200-Tage-Linie bei etwas über 24.860 Zählern.

Technologiewerte und hier besonders Papiere von Chipkonzernen hatten am Vortag in den USA einen schweren Stand und wurden an diesem Morgen auch in Asien verkauft. Auslöser waren neben wachsenden Zweifeln an der Rentabilität milliardenschwerer KI-Investitionen auch technologische Fortschritte des chinesischen Speicherchipherstellers CXMT. Diese schürten Sorgen um die Marktanteile und Gewinnmargen etablierter Halbleiterkonzerne.

"Der Ausverkauf der Halbleiterwerte verschärft sich, nachdem der Broadcom-Chef vor zu hohen Erwartungen an KI und vor Finanzierungsproblemen beim Ausbau gewarnt hat", schrieben die Marktexperten der Dekabank in ihrem Morgenkommentar. Als Dax-Wert zeigte sich Infineon vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate mit minus 1,7 Prozent schwach im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Im MDAX sanken Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) um 2,4 Prozent und Aixtron (AIXTRON SE) um 1,6 Prozent verglichen mit dem Xetra-Schluss.

Die Berichtssaison beginnt in den Vereinigten Staaten zunächst allerdings mit den Quartalsbilanzen der Großbanken. An diesem Dienstag stehen daher erst einmal JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) und Goldman Sachs im Fokus, die hierzulande am frühen Nachmittag womöglich den Aktienkurs der Deutschen Bank bewegen könnten.

Zudem könnte der Blick erneut auf Autobauer gerichtet sein. VW (Volkswagen (VW) vz) und deren Sportwagentochter Porsche (Porsche vz) sowie BMW werden letzte Aussagen zum abgelaufenen Quartal vor der Schweigeperiode machen.

Die am Morgen vorgelegten Verkehrszahlen von Fraport für die abgelaufenen neun Monate dürften unterdessen laut Händlern "kein Treiber" für die Aktie des Flughafenbetreibers sein. Das passt zum Kursverlauf auf Tradegate: Die Aktie war nur wenig bewegt.

Zudem dürfte dem Händler zufolge der am Vorabend vom französischen Luxusgüterkonzern LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) bekannt gegebene Umsatz für dessen wichtigste Sparte Mode & Lederwaren nur begrenzt Einfluss haben auf deutsche Branchenwerte wie adidas, Puma (PUMA SE) oder HUGO BOSS. Vorbörslich wurde diese Einschätzung auf Tradegate bestätigt. Bei LVMH waren die Erlöse im dritten Quartal aufgrund der schwächeren Nachfrage aus China eingebrochen.

Evonik (Evonik) und BASF könnten wegen eines Pressberichts einen Blick wert sein, bewegten sich auf Tradegate aber ebenfalls kaum. Im Falle einer möglichen Übernahme von Evonik würde BASF die Zusagen des Spezialchemiekonzerns zu Standorten und Arbeitsplätzen nicht untergraben, berichtete die "Börsen-Zeitung". BASF sei bereit, entsprechende Verpflichtungen in einer Vereinbarung mit Evonik einzugehen, hieß es den Angaben zufolge von zwei dem Ludwigshafener Chemiekonzern nahestehenden Personen.

Damit seien lediglich frühere Aussagen bekräftigt worden, sagte ein Händler dazu und hält ein höheres Angebot für Evonik nur für "eine Frage der Zeit"./ck/mis