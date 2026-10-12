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12.10.2026 08:19:38

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax setzt sich von 25.000 Punkten weiter nach oben ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Montag an seine Gewinne vom Freitag anknüpfen. Leicht nachgebende Ölpreise und Anleiherenditen sowie ein vor dem Wochenende freundlicher Börsenschluss in den USA helfen.

Der X-DAX signalisierte rund eine Stunde vor dem Xetra-Auftakt ein Plus von 0,6 Prozent auf 25.229 Zähler. Damit würde sich der deutsche Leitindex weiter über der runden Marke von 25.000 Punkten halten, die er in der vergangenen Woche zeitweise unterschritten hatte. Nach oben stellt der Bereich um 25.335 Punkte eine erste Hürde dar, denn dort verläuft aktuell die derzeit abwärts gerichtete 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert.

In dieser Woche wird in den USA die Berichtssaison mit den Zahlen der US-Banken eröffnet und auch in Europa legen erste Unternehmen ihre Berichte zum dritten Quartal vor. Stratege Mislav Matejka von JPMorgan rechnet damit, dass die Zahlenwerke die Märkte stützen dürften. Im Wochenverlauf rücken zudem Inflationsdaten aus den USA in den Fokus, die für den Kurs der US-Notenbank wichtig sind.

Anleger blicken zudem auf die deutsche Politik, nachdem Bärbel Bas am Montagmorgen mitteilte, als Arbeitsministerin und als SPD-Chefin zurückzutreten.

Unter den Einzelwerten dürften zunächst vor allem die Aktien von Nordex im Blick stehen. Der Windkraftanlagenbauer erhielt im dritten Quartal deutlich mehr Bestellungen als im Jahr zuvor. "Es lagen zwar keine Konsensschätzungen vor, doch der Anstieg erscheint massiv, auch wenn entsprechende Hinweise bereits in den Meldungen zum Auftragseingang der vergangenen Monate enthalten waren", sagte ein Händler. "Dies dürfte den Rückgang des durchschnittlichen Verkaufspreises mehr als ausgleichen." Die Aktie gewann vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Börsenschluss am Freitag knapp 4 Prozent.

VW (Volkswagen (VW) vz) könnte im Tagesverlauf mit einem Investoren-Update während der Paris Motor Show Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Am späteren Vormittag wird zudem der Autoabsatz für das dritte Quartal bekannt gegeben.

Dass Goldman Sachs die Aktie des Immobilienunternehmens Aroundtown (Aroundtown SA) von "Neutral" auf "Sell" abgestuft hat, belastete auf Tradegate dieses Papier mit 3,8 Prozent. Flatexdegiro-Aktien gaben zudem um gut zwei Prozent nach. Hier belastete laut einem Händler die Streichung der "Buy"-Einstufung durch die Deutsche Bank.

Zudem gab es noch eine Neuigkeit seitens des Index-Anbieters Stoxx Ltd. Die ProCredit profitiert von der Übernahme des IT-Dienstleisters Nagarro (Nagarro SE) durch den indischen Konzern Persistent (Persistent Systems). Da dieser inzwischen gut 94 Prozent der Anteile hält, wird Nagarro aus dem Kleinwerte-Index entfernt. Vom 14. Oktober an nimmt Procredit deren Platz ein. Die ProCredit-Aktie reagierte auf Tradegate mit einem Kursplus von 0,7 Prozent./ck/mis

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