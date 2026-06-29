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29.06.2026 08:11:39

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax solide - Kaufofferte lässt Nagarro hochschnellen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der schwächeren Vorwoche zeichnet sich für den DAX am Montag ein soliderer Start ab. Der X-DAX als früher Indikator für den deutschen Leitindex legte knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn um ein halbes Prozent zu auf 24.798 Zähler.

Die jüngste Hängepartie des Börsenbarometers an der 25.000er Marke setzt sich damit fort. "An den Aktienmärkten kommen immer wieder Sorgen wegen der hohen Bewertungen im Technologiesektor auf und in der Folge kommt der Dax per saldo nicht vom Fleck", schrieb die Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Es bleibe abzuwarten, in welche Richtung der nächste Impuls die Kurse bewegt.

Der Nahost-Krieg bleibt ein Unsicherheitsfaktor. Die USA und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Straße von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln. "Beide Seiten werden vorerst von weiteren Maßnahmen absehen", erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus informierten Kreisen in Washington. Schiffe könnten frei verkehren, während die technischen Gespräche zur Umsetzung des Rahmenabkommens fortgesetzt werden sollen.

Mit Blick auf Einzelwerte dürfte zum Wochenbeginn ein Titel aus der dritten Börsenreihe in den Fokus rücken. Dem IT-Dienstleister Nagarro (Nagarro SE) liegt eine Kaufofferte der indischen Persistent Systems über gut einen Milliarde Euro vor. Je Nagarro-Aktie bietet der IT-Dienstleister 81 Euro. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate schossen Nagarro um 90 Prozent auf 77 Euro nach oben. Schon am Freitag war der Kurs um fast 20 Prozent gestiegen.

Steigende Kurse verzeichneten auf Tradegate die Papiere aus der Rüstungsbranche. Rheinmetall, TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems), HENSOLDT und RENK legten zu, nachdem sie zuletzt auf Tiefstände seit dem Frühjahr vergangenen Jahres gefallen waren.

Eine neue Kaufempfehlung der US-Bank Jefferies ließ den Kurs von Mercedes(Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) um 1,6 Prozent zulegen. Der Kurs war am Freitag auf das tiefste Niveau seit Ende 2020 gefallen./bek/stk

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