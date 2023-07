Aktien Frankfurt Ausblick: Dax tritt auf der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich auch am Donnerstag von seiner trägen Seite zeigen. Der X-Dax (DAX 40) als vorbörslicher Indikator für den Leitindex signalisierte eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,1 Prozent bei 16 120 Punkten. Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) wird rund 0,1 Prozent im Minus erwartet.

Tags zuvor hatte es der Dax mit 16 240 Punkten zwischenzeitlich auf das höchste Niveau seit dem Rekordhoch Mitte Juni bei 16 427 Punkten geschafft. Es fehlte aber an weiteren Käufen und der kleine Ausbruchsversuch wurde ausgebremst. Deutlich stärker zeigte sich zuletzt der MDAX, der allerdings auch etwas Nachholpotenzial hat.

An der Wall Street gab es am Mittwoch leichte Gewinne im Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und S&P 500, die ihre Tageshochs aber ebenfalls nicht halten konnten. Laut den Commerzbank-Marktexperten suchen die Anleger weiter nach Rückschlüssen aus den Ergebnissen der brummenden Berichtssaison, bleiben aber vor der US-Leitzinsentscheidung in der kommenden Woche vorsichtig.

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck steigerte seinen operativen Gewinn (Ebit) im zweiten Quartal stärker als vom Markt erwartet. Begründete wurde die Entwicklung mit einem starken Absatz, dem "robusten" Durchsetzen von Preisen und einer positiven Entwicklung des Service-Geschäfts. Goldman-Analystin Daniela Costa glaubt aber, dass die Jahresziele vor einigen Tagen schon angehoben worden seien und die Zahlen daher nur begrenzten Einfluss auf den Kurs haben werden. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate stiegen die Daimler-Truck-Aktien um 0,7 Prozent.

Nach einem nur minimalen Wachstum im zweiten Quartal reduzierte HelloFresh sein Umsatzziel für das laufende Jahr. In puncto Profitabilität kommt der Kochboxenversender dagegen etwas besser voran als bisher gedacht und von Analysten erwartet. JPMorgan-Analyst Marcus Diebel monierte vor allem die überraschend niedrige Zahl aktiver Kunden. Die Hellofresh-Papiere fielen auf Tradegate um 3,5 Prozent.

Die Anteilsscheine von K+S (K+S) kletterten auf Tradegate um 1,7 Prozent nach oben. Zuvor hatte die Societe Generale (SocGen) die Titel des Düngerkonzerns von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 23 Euro angehoben. Analyst Thomas Swoboda erwartet für den globalen Kalimarkt eine längere Phase der Stabilität./edh/jha/