Aktien Frankfurt Ausblick: Dax tritt auf der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den bescheidenen Kursgewinnen seit Wochenbeginn ist für den Dax (DAX 40) auch am Mittwoch keine klare Erholung in Sicht. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,04 Prozent auf 15 259 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) wird 0,2 Prozent höher erwartet.

Zuletzt hatten sich beim Dax bei Rückschlägen immer wieder Käufer gefunden - auch am Montag, als er bis auf 15 103 Punkte abgesackt war. Angesichts des anhaltenden Nahost-Konflikts und fehlenden Rückenwinds aus Übersee dürfte sich die Risikobereitschaft der Anleger zur Wochenmitte aber in Grenzen halten. Die wichtigsten US-Aktienindizes hatten am Dienstag wenig verändert bis schwächer geschlossen und die asiatischen Handelsplätzen entwickelten sich durchwachsen - trotz des überraschend starken chinesischen Wirtschaftswachstums im dritten Quartal.

Am deutschen Aktienmarkt verzeichnete adidas vorbörslich klare Kursgewinne. Der Sportartikelhersteller übertraf mit seinen vorläufigen Quartalszahlen die Erwartungen und hob die Jahresziele an. JPMorgan Analystin Olivia Townsend hob insbesondere die überraschend gute operative Ergebnisentwicklung hervor. Wichtig sei zudem, dass die Zahlen weniger wegen der Verkäufe der Yeezy-Produkte des umstrittenen Rapper Kanye West als wegen der übrigen Geschäfte positiv überrascht hätten. Angesichts der jüngsten Kursschwäche dürfte die gesamte Branche davon profitieren.

Bei Continental könnten Kreise-Meldungen für Auftrieb sorgen, wonach der Autozulieferer und Reifenhersteller den Verkauf von Aktivitäten aus dem Bereich autonome Mobilität erwägt.

Der Online-Broker flatexDEGIRO konnte nach einem Geschäftseinbruch im vergangenen Jahr im vergangenen Quartal wieder deutlich zulegen. Trotz eines anhaltend schwachen Handelsumfeldes hätten die Resultate den positiven Geschäftstrend bestätigt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Dagegen droht den Lufthansa -Titeln gleich von zwei Seiten Druck. Am Vorabend nach dem Börsenschluss in New York hatte US-Konkurrent United Airlines mit seiner Gewinnprognose für das laufende Quartal enttäuscht. Zudem strich die US-Bank Citigroup ihre Kaufempfehlung für die Aktien der Fluggesellschaft, die vorbörslich deutlich nachgaben./gl/tih