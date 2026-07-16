Aktien Frankfurt Ausblick: Dax tritt bei 25.000 Punkten auf der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Donnerstag sein Ringen um die 25.000-Punkte-Marke fortsetzen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX einen fast unveränderten Punktestand von 25.005 Punkte - vortags hatte der Dax minimal unter 25.000 Punkten geschlossen. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wurde am Donnerstagmorgen ebenfalls kaum bewegt erwartet.

Analyst Martin Utschneider von Robomarkets sprach von einer "richtungslosen Grundtendenz". Dieser dürfte der Dax an diesem Donnerstag treu bleiben, zumal er sich auch am Vortag nicht aus seiner jüngsten Seitwärtsspanne habe lösen können. Das belege eine "ausgeprägte Unentschlossenheit der Marktteilnehmer".

Solange der "erbitterte Kampf" zwischen Optimisten und Pessimisten um die 25.000-Punkte-Marke nicht entschieden sei, bleibe die zukünftige Richtung des Börsenbarometers unklar, ergänzte Thomas Altmann von QC Partners. Trotz der anhaltenden gegenseitigen Angriffe der USA und des Iran im Nahen Osten gingen die Märkte weiterhin von einer "nur kurzen Eskalationswelle" und der baldigen Wiederaufnahme von Verhandlungen aus.

Impulse könnte die Quartalsberichtssaison der Unternehmen setzen, die allerdings erst in der kommenden Woche allmählich Fahrt aufnimmt. Die vorbörslich positiv aufgenommenen Geschäftszahlen der schweizerischen ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) zogen den Aktienkurs von Siemens etwas nach oben.

Zudem berichtete der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) für das erste Halbjahr eine Stagnation in der privaten Immobilienfinanzierung. Nach dem Zinsanstieg infolge des Iran-Kriegs hätten viele Verbraucher im ersten Quartal noch schnell Kredite abgeschlossen, berichtete das Unternehmen. Dieser Vorzieheffekt ging demnach zulasten des zweiten Quartals.

Beim Essenslieferdienst Delivery Hero sorgte die nun offiziell vorliegende Übernahmeofferte des US-Fahrdienstvermittlers Uber für einen kräftigen Kursanstieg.

Für klare vorbörsliche Kursbewegungen sorgten ansonsten Analystenaussagen. Die Aktien von Knorr-Bremse zogen an, nachdem die US-Bank JPMorgan ihnen den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt hatte. Damit gab Experte Akash Gupta seinen optimistischen Erwartungen für die Ende Juli anstehenden Quartalszahlen des Bremsenspezialisten Ausdruck.

Beim Auto- und Industriezulieferer Schaeffler zeichnen sich noch deutlichere Gewinne ab. Die Schweizer Bank UBS strich ihr Verkaufvotum für die Aktien und stuft diese nun mit "Neutral" ein.

Dagegen drohen Evotec (EVOTEC SE) nach dem jüngsten Kurseinbruch infolge einer Gewinnwarnung nun weitere Kursverluste. Die Privatbank Berenberg strich ihre Kaufempfehlung./gl/mis