Aktien Frankfurt Ausblick: Dax vor starkem Freitag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine erwartete kleine Rally am deutschen Aktienmarkt könnte dem Dax (DAX 30) am Freitag doch noch ein positives Wochenergebnis einbringen. Nach einer späten Rally ins Plus an den US-Börsen und dank neuer Hoffnungstreiber in der Corona-Krise deutete der X-Dax eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels darauf hin, dass der deutsche Leitindex 3,5 Prozent höher bei 10 667 Punkten starten könnte. Damit würde er im Wochenvergleich in letzter Minute doch noch ins Plus vordringen. Vor Ostern war er bei knapp 10 565 Punkten aus dem Handel gegangen.

Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies unter anderem auf Nachrichten, die Hoffnungen auf eine Verbesserung der Corona-Lage geweckt hätten. So gebe es erneut vage Berichte, dass das Medikament Remdesivir des Pharmaunternehmens Gilead Sciences Erfolge bei Covid-19-Patienten erzielt habe.

Außerdem gab US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Freitag seinen Drei-Phasen-Plan für den Weg zurück zur Normalität bekannt. Eine landesweite Schließung könne keine langfristige Lösung sein, sagte er im Weißen Haus. "Wir müssen eine funktionierende Wirtschaft haben. Und wir wollen sie sehr, sehr schnell zurückhaben", sagte der US-Präsident. Einen genauen Zeitplan beinhalten seine Richtlinien nicht. Vor dem Eintritt in jede der drei Phasen sollen die Bundesstaaten eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen.

Im jetzt seit acht Wochen anhaltenden Corona-Crash war der Dax bis Mitte März um bis zu knapp 40 Prozent auf 8255 Punkte abgesackt, konnte sich aber in den vergangenen Wochen kräftig erholen - aktuell beläuft sich das Krisenminus noch auf 24 Prozent. Unter Expertern ist es nach wie vor umstritten, ob es sich dabei um eine sogenannte "Bärenmarkt-Rally" in einer längeren Talfahrt oder eine schon herbeigeführte Wende handelt.

Am Freitag wurde außerdem bekannt, dass Chinas Wirtschaft wegen der Pandemie im ersten Quartal erstmals seit Jahrzehnten geschrumpft ist. Der Rückgang um 6,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum fiel etwas stärker aus als von Experten erwartet. Dem stand allerdings auch gegenüber, dass aktuelle Daten aus der chinesischen Industrie positiv überraschten. Hier sank die Produktion im März nicht so stark wie befürchtet.

In der Dax-Familie zeichnen sich bei den Einzelwerten denn auch breitflächige Gewinne ab, allen voran in den zuletzt besonders stark von der Krise belasteten Branchen wie etwa der Automobilindustrie. Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) gehörten am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Plus von vier Prozent zu den großen Dax-Gewinnern. BMW profitierten zudem von einer Kaufempfehlung der britischen Bank HSBC.

Ein großer Gewinner waren vorbörslich auch die Aktien der Deutschen Bank (Deutsche Bank). Mit einem Anstieg um mehr als vier Prozent gelten sie neben der Markterholung auch als Profiteur von vorübergehend durch die EZB gelockerten Eigenkapitalanforderungen für Banken im Handelsgeschäft. Die Banken müssen also ihre Risiken im Handelsgeschäft mit weniger Eigenkapital absichern. Mit der Maßnahme soll die Funktionsfähigkeit der Märkte und die Liquiditätsversorgung gesichert werden./tih/mis