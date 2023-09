Aktien Frankfurt Ausblick: Dax vor US-Arbeitsmarktbericht etwas höher erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem US-Arbeitsmarktbericht dürften positive Vorgaben aus China den Dax (DAX 40) am Freitag zunächst wieder in Richtung der Marke von 16 000 Punkten schieben. Am ersten Handelstag im September signalisierte der X-Dax (DAX 40) für den Leitindex ein Plus von 0,19 Prozent auf 15 977 Punkte. Das Kursbarometer der Eurozone , der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50), wurde eine Stunde vor Handelsbeginn auch etwas höher erwartet.

Am Vortag war der Dax erstmals seit drei Wochen über 16 000 Punkte gestiegen, hatte sich am Ende des Tages aber nicht darüber gehalten. Die runde Marke bleibt also eine hohe Hürde. Gleichwohl sieht es auf Wochensicht gut aus für den Dax: Gemessen an der aktuellen Indikation würde die Bilanz mit einem Anstieg um etwas mehr als zwei Prozent positiv ausfallen.

Weitere Stützungsmaßnahmen in China zur Ankurbelung der Wirtschaft sowie überraschend positive Stimmungsdaten für das Verarbeitende Gewerbe gaben den chinesischen Börsen vor dem Wochenende Auftrieb. Dies hebt zu Wochenschluss wohl auch hierzulande wieder etwas die Anlegerlaune.

Im Blick steht nun der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den Monat August. Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners, sieht in ihm "so etwas wie die letzte Hürde auf dem Weg zur Zinspause" der US-Notenbank Fed. An den Börsen rechne man mit einer Abkühlung am Arbeitsmarkt. "Und diese Abkühlung ist genau das, was die Fed als Ergebnis ihrer strafferen Geldpolitik sehen möchte."

Negativ im Mittelpunkt steht vorbörslich die Aurubis-Aktie mit einem Abschlag von neun Prozent. Der Kupferkonzern streicht seine Jahresprognose, weil er davon ausgeht, erneut Opfer von Metalldiebstahl geworden zu sein. Das Ausmaß des Schadens könne noch nicht sicher festgestellt werden, hieß es. Auch Salzgitter, die rund 30 Prozent an Aurubis halten, setzte die Prognose aus. Die Aktie büßte vorbörslich fünf Prozent ein.

Ansonsten könnten die Sportartikelhersteller Puma (PUMA SE) und adidas sowie Autowerte einen Blick wert sein. Im Sportbereich bringt der US-Wettbewerber Lululemon positive Vorgaben mit sich, indem er seinen Ausblick zum zweiten Mal erhöhte. In den Autosektor bringt derweil Tesla Unruhe mit erneuten Preissenkungen, die der Elektroautobauer am chinesischen Wachstumsmarkt für mehrere Modelle ankündigte.

Aus dem Autosektor rutschten die Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Aktien vorbörslich um etwa zwei Prozent ab, dies aber auch wegen eines negativen Analystenkommentars. Die Schweizer Großbank UBS hatte die Papiere der Wolfsburger am Freitag zum Verkauf empfohlen./tih/jha/