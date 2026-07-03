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03.07.2026 08:17:38

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax weiter auf Rekordkurs erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Vortagesrally am Freitag gebremst fortsetzen. US-Arbeitsmarktdaten hatten am Donnerstag die Zinssorgen der Anleger gedämpft und sollten weiterhin für Entspannung sorgen. Rückenwind verschaffen am Morgen aber vor allem die klare Kurserholung der Börsen in Südkorea und Japan, nachdem die KI-Rally dort zuletzt ins Stottern geraten war.

Der frühbörsliche Indikator X-DAX signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,5 Prozent bei 25.717 Punkten. Damit deutet sich für den DAX ein Wochengewinn von rund einem Prozent an. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex nach fast sechs Monaten seinen bisherigen Höchststand von Mitte Januar getoppt.

Im Gesamtjahr liegt der Dax vergleichsweise moderate 4,5 Prozent im Plus. Zum Vergleich: Beim EuroStoxx 50 und Dow Jones Industrial sind es rund zehn Prozent und selbst der marktbreite Stoxx Europe 600 ist ähnlich stark gelaufen wie diese beiden Indizes.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall prüft derzeit die Auswirkungen des stornierten Auftrags für die Fregatte F126. Sollten keine Abhilfemaßnahmen zur kurzfristigen Umsatzkompensation identifiziert werden können, könnten die Umsatzauswirkungen laut Rheinmetall im laufenden Jahr bis zu 300 Millionen Euro betragen, teilte das Unternehmen mit. Näheres dazu soll es zur Veröffentlichung der Quartalszahlen am 6. August geben. Die Rheinmetall-Aktie notierte auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt stabil, nachdem sie sich in der laufenden Woche bereits um 18 Prozent von ihrem jüngsten Kursverfall erholt hatte.

Der Getriebehersteller RENK will sich offenbar im Marinegeschäft verstärken. Dazu wolle das Unternehmen den nicht börsennotierten Hersteller David Brown Defence übernehmen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Der Zukauf könne noch am Freitag angekündigt werden. Dabei könnte David Brown Defence mit 200 bis 250 Millionen Dollar bewertet werden. Die Renk-Papiere stiegen auf Tradegate um 0,7 Prozent.

Für die Anteilsscheine von GEA ging es auf Tradegate um 1,6 Prozent aufwärts. Die kanadische Bank RBC stufte die Titel des Rüstungsunternehmens von "Sector Perform" auf "Outperform" hoch. "Ein wenig Wachstum und jede Menge Marge - und das alles ohne Geschäft mit KI-Rechenzentren", so fasste Sebastian Kuenne das Potenzial des Anlagenbauers am Freitag in seiner Empfehlung zusammen./edh/jha/

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