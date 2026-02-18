Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wieder über 25.000 Punkte - Bayer weiter im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Mittwoch erneut über die runde Marke von 25.000 Punkten klettern. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 25.056 Punkte.

Seit Mitte Januar versucht der Dax, diese Charthürde nachhaltig zu überwinden. Letztlich fehlten bisher die Anschlusskäufe. Kapitalmarktexperte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets sieht das Börsenbarometer mittelfristig weiter in einer Konsolidierung, die langfristige Tendenz zeige einen intakten Aufwärtstrend.

Im Fokus dürften auch am Mittwoch die Aktien von Bayer stehen, nachdem die Anleger tags zuvor einen Milliardenvergleich in den USA als weiteren Schritt gefeiert hatten, um die Glyphosat-Akten nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten endlich zu schließen. JPMorgan-Analyst Richard Vosser sieht jedoch noch einige Unsicherheiten und rechnet am Mittwoch nicht damit, dass sich der starke Lauf nahtlos fortsetzt. Nach dem Kursgewinn von mehr als 7 Prozent am Vortag standen die Titel im vorbörslichen Handel auf Tradegate knapp im Minus zum Xetra-Schluss.

Die Papiere des Maschinenbauers Dürr legten nach vorläufigen Jahreszahlen um 2,6 Prozent auf Tradegate zu. Gewinnseitig habe Dürr positiv überrascht, beim Umsatz aber etwas unter den Erwartungen gelegen, so ein Börsianer.

Dem Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland (SAF-HOLLAND SE) machte 2025 eine schwache Nachfrage im Erstausrüstungsgeschäft zu schaffen. Die Titel verloren vorbörslich auf Tradegate 1,8 Prozent./ajx/jha/