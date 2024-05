Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wohl zunächst ohne weiteren Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer sehr starken Woche zeichnet sich im DAX am Montag zunächst kein weiterer Rekord ab. Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-DAX ein Plus von 0,1 Prozent auf 18 794 Punkte. Der am Freitag erreichte Höchststand bei gut 18 845 Punkten, mit dem er in der Vorwoche zeitweise über 4,5 Prozent gewonnen hatte, bleibt in Sicht. Der EuroStoxx 50 wird am Montag mit einem Plus von 0,2 Prozent erwartet.

Asiens Börsen starteten zögerlich in die neue Woche, die noch einmal von der Berichtssaison geprägt wird. Ganz wichtig werden auch die US-Inflationsdaten am Mittwoch als ein maßgeblicher Faktor für die weitere Zinsentwicklung. Noch ist unsicher, wann die US-Notenbank mit Zinssenkungen beginnt.

Der Düngerkonzern K+S (K+S) betonte auch bei der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen für das erste Quartal, dass das untere Ende der Jahresgewinnprognose unwahrscheinlicher geworden sei. Vorbörslich auf Tradegate gewannen die Titel des MDAX-Konzerns aber gut ein Prozent zum Xetra-Schluss.

Quartalszahlen gab es zudem von Konzernen aus dem SDAX wie Ceconomy (Ceconomy St), Adesso (adesso SE), Salzgitter und Energiekontor. Vorbörslich auffällig waren Ceconomy mit einem Plus von fast acht Prozent zum Xetra-Schluss. Der Elektronikhändler rechnet beim operativen Gewinn im laufenden Geschäftsjahr mit einem besseren Wert als Analysten./ajx/jha/