Aktien Frankfurt Ausblick: Erholung am US-Aktienmarkt hilft Dax wieder nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurserholung in der zweiten Handelshälfte an der Wall Street dürfte dem deutschen Aktienmarkt am Freitag Auftrieb verleihen. Nach dem Handelsschluss hierzulande war der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) wieder gestiegen und hatte anfängliche Verluste komplett aufgeholt. An diese Aufwärtsbewegung dürfte der Dax (DAX 40) anschließen, wie eine Stunde vor dem Xetra-Start der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 16 666 Punkte signalisierte.

Die negative Überraschung am Vortag durch US-Inflationsdaten schüttelt der Dax damit ab. Auch der Leitindex der Eurozone , der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50), wird am letzten Handelstag der Woche höher erwartet, und zwar mit 0,9 Prozent.

"Die Anleger haben den US-Inflationsschock gut verdaut", erläuterte Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Die US-Börsen haben sich bereits deutlich erholt. Europas Börsen werden das nachholen." Hinsichtlich der Erwartungen an fallende Zinsen in diesem Jahr habe sich nichts geändert, so Altmann.

Die nächsten Akzente könnten die Quartalsbilanzen großer US-Banken setzen. Bereits am frühen Nachmittag werden die Geschäftszahlen von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), der Bank of America, der Citigroup und Wells Fargo (Wells FargoCo) erwartet. Laut dem Experten Altmann müssen die Quartalsberichte nun zeigen, ob die imposante Jahresendrally am Aktienmarkt auch von starken Gewinnen untermauert ist.

Hierzulande senkte die Bank Morgan Stanley für einige Chemiewerte den Daumen. Betroffen sind Brenntag (Brenntag SE), LANXESS und WACKER CHEMIE, die vorbörslich auf Tradegate um bis zu 2,4 Prozent zum Xetra-Schluss einbüßten.

Der Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE (ex EADS)) lieferte im vergangenen Jahr trotz angespannter Lieferketten 735 Verkehrsflugzeuge aus und damit über 200 mehr als der kriselnde US-Konkurrent Boeing. Zugleich bestellten Kunden mehr als 2000 neue Airbus-Jets - ein Branchenrekord. Anleger honorierten dies, die Airbus-Papiere zogen auf Tradegate um 0,9 Prozent an und wären damit auf einem Rekordhoch./ajx/jha/