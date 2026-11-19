FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner scharfen Korrektur vom Rekordhoch zeichnet sich für den DAX am Donnerstag eine kleine Erholung ab. Die zuletzt miese Laune im weltweiten Technologie-Segment scheint sich dank der Fantasie des billionenschweren Börsengangs von Anthropic einstweilen etwas zu bessern. Der X-DAX signalisiert für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn eine Erholung um ein halbes Prozent auf 25.855 Punkte.

Von seinem Rekord bei 27.001 Punkten vor genau einer Woche war der Dax zuletzt um nahezu 5 Prozent abgesackt. Die anfängliche Krise der KI-Werte zog im Tech-Bereich immer breitere Kreise. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technologie fiel auf das tiefste Niveau seit dem Sommer - gut 12 Prozent unter seinem Höchststand von Anfang Oktober.

Nachdem selbst der KI-Branchenprimus Nvidia mit einem eigentlich beruhigend guten Quartalsbericht keinen Stimmungswandel erzeugte, hoffen die Börsianer nun auf einen Anthropic-Impuls. Das mit dem Chatbot Claude bekannt gewordene Unternehmen geht an diesem Donnerstag in den USA an die Börse - mit einer Anfangsbewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar. Im aktiven Handel vor dem IPO liegen die Preise jedoch bereits etwa 20 Prozent höher.

Ein gelungener Start scheint damit sicher. Der Rekord-Börsengang ist ein wichtiger Meilenstein - nicht für Anthropic selbst, sondern die gesamte KI-Industrie. Denn zum einen zeigt er das Vertrauen der Anleger in die Firma, die bisher hohe Verluste schrieb und noch hunderte Milliarden Dollar in Infrastruktur investieren will. Er bedeutet aber gleichzeitig auch für die Branche, dass der Markt sich nicht grundsätzlich durch die Angst vor Risiken Künstlicher Intelligenz und vor allem die jüngsten Zweifel an den Gewinnaussichten abschrecken lässt.

Vorbörslich stehen Technologiewerte bei Schnäppchenjägern entsprechend hoch im Kurs. Stark gefragt sind auf der Handelsplattform Tradegate aber auch die Papiere von Evotec. Der Wirkstoffforscher erhielt im Rahmen seiner Kooperation mit Bristol Myers Squibb von der zuständigen US-Behörde FDA die Freigabe, einen weiteren Arzneimittelkandidaten zu testen.

Die Aktien des Spezialpharma-Unternehmens Medios profitieren vorbörslich derweil von der Ankündigung umfangreicher Aktienrückkäufe./ag/mis