Aktien Frankfurt Ausblick: Etwas erholter Dax pendelt weiter um 14 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenauftakt stehen die Zeichen am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder auf Erholung. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,69 Prozent auf 14 035 Punkte. Damit pendelt der Dax (DAX 40) weiter um die Marke von 14 000 Zählern. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) wird gut ein Prozent höher erwartet.

An der Wall Street war der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Montag in der letzten Handelsstunde ins Plus gedreht. Rückenwind für den deutschen Markt kommt aber vor allem von der Nasdaq-Börse, die am Vortag kräftig zugelegt hatte.

Laut Experte Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel bleibt der Dax jedoch angezählt: "Die Rezessionstendenz bleibt das alles überschattende volkswirtschaftliche Thema". Der zum Jahresbeginn begonnene Abwärtstrend des Dax habe unverändert Bestand.

Mit Blick auf die Einzelwerte prägen die Quartalsberichte der Unternehmen weiter das Bild. Am Vorabend enttäuschte der Chemiekonzern Covestro mit einer niedrigeren Gewinnerwartung für 2022. Vorbörslich ging es für die Aktien auf Tradegate um 5,5 Prozent bergab verglichen mit dem Xetra-Schluss. Vor Börsenbeginn veröffentlichte zudem die Deutsche Post Quartalszahlen, die laut einem Händler besser als erwartet sind. Der Post-Aktienkurs stieg auf Tradegate um fast vier Prozent.

Eine Hochstufung für PUMA SE auf "Outperform" durch die Credit Suisse gab den Titeln des Sportartikelkonzerns Auftrieb, zu sehen am vorbörslichen Plus von 2,2 Prozent auf Tradegate. Der Kurs des Konkurrenten adidas hingegen gab leicht nach, hier senkte das Schweizer Kredithaus den Daumen auf "Underperform".

Scout24 (Scout24) wird etwas optimistischer für das Geschäftsjahr. Vorbörslich verteuerten sich die Titel des Onlineportal-Betreibers um 2,4 Prozent. Pfeiffer Vacuum legten nach Zahlen um 2,7 Prozent zu./ajx/jha/