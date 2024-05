Aktien Frankfurt Ausblick: Etwas leichter - Dow kann 40 000 Punkte nicht halten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die nächste Hürde für den DAX bei 19 000 Punkten scheint für den Leitindex am Dienstag zunächst noch zu hoch zu liegen. Nach einem freundlichen Wochenauftakt am Pfingstmontag dürfte der Index die Gewinne vom Vortag teilweise wieder abgeben. Eine Stunde vor dem Handelsstart indizierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein moderates Minus von 0,2 Prozent auf 18 734 Punkte.

In den USA hatte der Leitindex Dow Jones Industrial am Vortag zwar ein weiteres Rekordhoch über 40 000 Zählern erreicht, war anschließend aber wieder unter diese Marke gefallen.

"Vertreter der US-Notenbank haben angedeutet, dass es mit der ersten Zinssenkung noch etwas länger dauern könnte", merkte hierzu die Landesbank Helaba an. Das dürfte auch den deutschen Aktienmarkt zunächst im Aufwärtsdrang bremsen.

Im vorbörslichen Handel mit Aktien tat sich am Morgen wenig. Die Papiere der Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) verloren auf Tradegate 6 Prozent. Die Bank UBS hat in ihrer Ersteinschätzung der Aktien zum Verkauf geraten.

Aktien von Kontron gewannen dagegen 4,6 Prozent. Der Hersteller von Rechnertechnik hat von einem großen Autohersteller einen Auftrag für intelligente Ladestationen für Elektroautos erhalten. Das Auftragsvolumen betrage in einem ersten Schritt mindestens 200 Millionen Euro./bek/jha/