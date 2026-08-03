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03.08.2026 08:16:38

Aktien Frankfurt Ausblick: Gewinne erwartet - Dax peilt wieder Rekord an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutlich gefallene Ölpreise dürften dem deutschen Aktienmarkt einen schwungvollen Wochen- und Monatsstart bescheren. Der X-DAX signalisierte für den DAX am Montagmorgen knapp eine Stunde vor dem Börsenstart ein Plus von 1,0 Prozent auf 25.895 Punkte und damit ganz nah am bisherigen Rekordstand von 25.900 Zählern Anfang Juli.

Mehrheitlich positiv aufgenommene Unternehmenszahlen in der Berichtssaison sowie eine weltweite Erholung von KI-Aktien hatten bereits Ende der vergangenen Woche die Kurse angetrieben, bis zum Rekordhoch hatten dem Dax weniger als zehn Punkte gefehlt, ehe ihm die Puste ausging. In Asien legten zum Wochenstart die Indizes nach der Rally am Freitag allerdings wieder den Rückwärtsgang ein.

Nachdem US-Präsident Donald Trump am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und gleichzeitig einen Großangriff abgesagt hatte, gaben die Ölpreise zum Wochenauftakt kräftig nach. Dadurch schwinden Inflationsängste und auch Sorgen vor steigenden Leitzinsen.

Aus Unternehmenssicht dürfte es am Montag noch ruhig zugehen. Erst am Dienstag nimmt die Quartalsberichtssaison wieder Fahrt auf. Am Morgen gab der Auto- und Industriezulieferer Stabilus (Stabilus SE) detaillierte Quartalszahlen bekannt, die den vor knapp zwei Wochen veröffentlichten Eckdaten weitgehend entsprachen. Die Stabilus-Aktie stieg im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um rund zweieinhalb Prozent.

Für die Papiere von Eon (EON SE) ging es auf Tradegate um 1,8 Prozent nach oben. Zuvor hatte das Analysehaus Jefferies die Titel des Energieversorgers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,40 auf 22,70 Euro angehoben. Analyst Ahmed Farman sieht die Strom-Ausbaupläne in Deutschland sowie regulatorische Vorgaben für die Kapitalkosten der Stromerzeuger als Kurstreiber für die Aktie in den kommenden Monaten./edh/jha/

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