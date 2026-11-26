FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Juli zeichnet sich im DAX am Donnerstag abermals ein dynamischer Erholungsversuch ab. Am Donnerstagmorgen signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von rund 2 Prozent auf 25.190 Punkte. Die erste Gegenbewegung zu Wochenbeginn - ebenfalls ausgelöst durch plötzlich wieder gefragte Techwerte in den USA - erwies sich jedoch als Strohfeuer, dem neuer Verkaufsdruck folgte.

Auch an der US-Börse Nasdaq war die Stimmung tags zuvor eigentlich schlecht und der Auswahlindex Nasdaq 100 fiel wieder auf sein jüngstes Tief seit April zu. Anleger hatten mit Sorgen über die Nachhaltigkeit des KI-Investitionsbooms, steigenden Finanzierungskosten und erneuten Zollrisiken zu kämpfen, so die Experten der Commerzbank. Plötzlich seien jedoch Schnäppchenkäufer aufgetaucht.

Letztlich maskierten moderate Kursveränderungen in den US-Indizes die großen Schwünge im Tagesverlauf. Denn der Nasdaq 100 hatte fast fünf Prozent verloren, bevor er den Abschlag letztlich auf 0,6 Prozent reduzierte. Der Halbleiter-Index SOX mit den KI-Werten dämmte seinen Rutsch nach zwischenzeitlich gut 8 Prozent Minus und neuem Zwischentief sogar noch deutlicher ein. An diesem Donnerstag feiern die Amerikaner ihr Thanksgiving und handeln nicht.

In Asien wehte der US-Aufschwung für die Branche eher als laues Lüftchen, wie schmale Gewinne im südkoreanischen Kospi und japanischen Nikkei 225 zeigen. Auf der Handelsplattform Tradegate zeichnen sich aber für die europäischen Branchenwerte deutlichere Kursgewinne ab - auch für Infineon und Siemens Energy.

Gefragt sind auch die Aktien von Bayer, die von ihrem Jahreshoch zuletzt um bis zu 15 Prozent zurückgekommen waren - trotz der positiven Entwicklung im Glyphosat-Rechtstreit in den USA. Sebastian Bray von der Berenberg Bank empfahl die Papiere der Leverkusener nun zum Kauf. Das KI-Thema zeige erste Alterserscheinungen, was wieder zu mehr Kaufinteresse im Healthcare-Bereich führen dürfte./ag/zb