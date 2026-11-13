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13.11.2026 08:18:38

Aktien Frankfurt Ausblick: Leichte Verluste nach Rekorden erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag seinen Rekordlauf zunächst verdauen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX für den DAX einen Rückgang um 0,3 Prozent auf 26.692 Punkte. Am Vortag war der Leitindex erstmals über die runde Marke von 27.000 Punkten geklettert, letztlich aber darunter geblieben. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Dax ein Plus von rund dreieinhalb Prozent ab.

Die Vorgaben aus Übersee sind am Freitag durchwachsen und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale. Der Technologiesektor steckt den Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang derweil gut weg.

Bechtle (Bechtle) bestätigte nach endgültigen Quartalszahlen die Anfang November erhöhten Jahresziele. Die detaillierten Kennziffern des IT-Dienstleisters für das dritte Jahresviertel entsprachen den vorläufigen Eckdaten. Die Aktie stieg auf der Handelsplattform Tradegate zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 0,8 Prozent.

Die Papiere von CTS Eventim sackten auf Tradegate um 5 Prozent ab. Der Ticketverkäufer und Konzertveranstalter setzte im dritten Quartal wegen Problemen im Veranstaltungsgeschäft weniger um und verdiente auch weniger. Damit schnitt das Unternehmen schlechter ab als von Experten erwartet. Angesichts der soliden Gewinnspanne und dem unveränderten Ausblick erscheine der sich andeutende Kursverlust übertrieben, sagte ein Händler am Morgen.

Deutsche Euroshop (Deutsche Euroshop) profitierte in den ersten neun Monaten von höheren Mieten, Abfindungen von Mietern und geringeren Kosten. Der Betreiber von Einkaufszentren hatte bereits Anfang November den Gewinnausblick für 2026 erhöht und das Umsatzziel präzisiert.

Die britische Frasers Group wird als neuer Hugo-Boss-(HUGO BOSS)Eigentümer die Unternehmensspitze beim Bekleidungshersteller neu besetzen. Frasers-Manager David Epstein wird zum Jahresanfang das Amt des Hugo-Boss-Vorstandsvorsitzenden von Daniel Grieder übernehmen. Der Noch-Chef verlässt das Unternehmen den Angaben zufolge zum 31. Dezember 2026 auf eigenen Wunsch. Der Weggang von Grieder schwäche das Unternehmen sicherlich, die Auswirkungen auf den Aktienkurs dürften sich jedoch in Grenzen halten, mutmaßte ein Händler.

Die Energiekonzerne RWE und Eon (EON SE) können sich einem Pressebericht zufolge möglicherweise auf einen Geldregen aus Berlin freuen. Die Bundesregierung wolle deren Anteil von einem Drittel an dem Brennelemente-Hersteller Urenco mit Sitz in Großbritannien kaufen, berichtete die "Welt" am Donnerstagabend auf ihrer Internetseite. Ein Verkauf würde beiden Unternehmen einen erheblichen Wertzuwachs durch eine Randbeteiligung bescheren und die Bilanz stärken, bemerkte ein Marktbeobachter./edh/mis

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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