Aktien Frankfurt Ausblick: Leichter Auftrieb nach Nasdaq-Rekordhoch erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Vortagesgewinnen könnte der deutsche Aktienmarkt daran am Donnerstag gebremst anknüpfen. Der X-DAX signalisierte den DAX zuletzt 0,2 Prozent höher auf 18 417 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls rund 0,2 Prozent im Plus erwartet.

Positive Vorgaben kommen erneut von der US-Technologiebörse Nasdaq, wo die Leitindizes NASDAQ 100 und Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) tags zuvor in einem verkürzten Handel Rekordhochs erklommen hatten. Wegen eines Feiertags findet an diesem Donnerstag in den USA kein Handel statt. Dies dürfte erfahrungsgemäß auch an der deutschen Börse zu relativ geringen Umsätzen führen. Es muss aber nicht zwangsläufig träge zugehen, denn in einem dünnen Markt können schon deutlich weniger Käufe und Verkäufe für stärkere Bewegungen sorgen.

Unterdessen haben sich die Vertreter der US-Notenbank Fed uneins über die Zahl der Zinssenkungen im laufenden Jahr gezeigt. Vier Mitglieder erwarten keine entsprechenden Maßnahmen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der letzten Fed-Sitzung hervorgeht. Doppelt so viele rechnen hingegen mit zwei Senkungen. Der Mittelwert der Erwartungen liegt bei eins. Für das kommende Jahr rechnen die Fed-Offiziellen im Schnitt mit vier Senkungen. Das ist mehr als zuvor geschätzt. Die Wall Street war zum Zeitpunkt der Bekanntgabe bereits geschlossen.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Continental im Mittelpunkt des Interesses stehen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller rechnet in diesem Jahr in Europa weiter mit einem schwierigen Geschäft in der Autozulieferung. Der Markt dürfte in Europa im Gesamtjahr eher am unteren Ende der eigenen Annahmen abschneiden - der chinesische Markt hingegen dürfte der Haupttreiber für Wachstum sein. Im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate sprangen die Conti-Papiere im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag um 5,1 Prozent hoch. Die Conti-Aktien waren zuletzt aber bereits deutlich gefallen, auch wegen eher trister Erwartungen nicht weniger Investoren.

Die Titel von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) bauten auf Tradegate ihre Vortageserholung aus und stiegen um 3,9 Prozent. Die Online-Apotheke ist im zweiten Quartal auch dank der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland auf deutlichem Wachstumskurs geblieben. Der Konzernumsatz zog gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ein Drittel an. Das war in etwa so viel, wie Analysten erwartet hatten. Einige Experten monierten aber das Wachstum mit dem E-Rezept ein Stück weit./edh/mis