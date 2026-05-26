Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Gewinnmitnahmen nach Entspannungsrally

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim DAX zeichnen sich nach der jüngsten Kursrally am Dienstag Gewinnmitnahmen ab. Diese dürften allerdings trotz der aktuell wieder etwas zugespitzten Lage im Iran-Krieg moderat ausfallen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den wichtigsten deutschen Aktienindex ein Minus von 0,3 Prozent auf 25.301 Punkte. Ähnlich sieht es bei seinem Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 aus.

Am Pfingstmontag war der Dax dank der anhaltenden Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs zeitweise bis auf 25.438 Punkte geklettert. Das Rekordhoch aus dem Januar bei 25.507 Punkten geriet in greifbare Nähe. Ohne Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street reichte es allerdings nicht für eine neue Bestmarke.

Von den vortags freundlichen asiatischen Börsen kommen aktuell durchwachsene Signale. Zudem zogen die deutlich gesunkenen Ölpreise wieder an, nachdem das US-Militär trotz der Waffenruhe im Süden des Irans Raketenstellungen angegriffen sowie im Bereich der Straße von Hormus Boote attackiert hat, die Minen in der Meerenge verlegen wollten.

Unternehmensseitig sieht die Agenda an diesem Dienstag übersichtlich aus. Die seit dem Mehrjahreshoch von knapp 52 Euro Ende April etwas schwächelnden Aktien von Nordex könnten von einem Auftrag aus der Türkei für Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 110 Megawatt profitieren./gl/zb