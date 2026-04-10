Aktien Frankfurt Ausblick: Stabile Kurse bei wenig bewegten Ölpreisen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Dämpfer vom Vortag dürfte es am europäischen Aktienmarkt am Freitag wieder etwas aufwärtsgehen. Trotz fragiler Waffenruhe im Nahen Osten kommt bislang kein neuer Druck durch die Ölpreise auf, die aktuell der zentrale Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt sind.

Der X-DAX signalisierte für den deutschen Leitindex DAX knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,3 Prozent auf 23.887 Punkte. Auch der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 dürfte zum Auftakt leicht zulegen.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bleibt klar unter 100 US-Dollar, nachdem er am Mittwoch nach Vereinbarung der Waffenruhe im Iran-Krieg sogar fast auf 90 Dollar gesunken war. Am Morgen mussten rund 96 Dollar bezahlt werden.

"Die Aufmerksamkeit liegt nun auf möglichen Verhandlungen in Pakistan, die voraussichtlich am Wochenende stattfinden werden", schrieb Anleihenexperte Hauke Siemßen von der Commerzbank mit Blick auf die Kriegsparteien im Nahen Osten. Unter vielen Faktoren dürfte der Erfolg eines dauerhaften Waffenstillstands von Israels Vorgehen im Libanon abhängen. Hier deuteten die jüngsten Nachrichten auf Verhandlungsbereitschaft hin.

Mit Blick auf die Einzelwerte tat sich vorbörslich wenig. adidas legten auf Tradegate zu. Die US-Bank Citigroup hält eine Verdoppelung des Aktienkurses des Sportartikel-Konzerns auf Sicht von zwölf Monaten für möglich./bek/jha/