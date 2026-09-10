Aktien Frankfurt Ausblick: Stabiler Auftakt - EZB entscheidet über Tagesausgang

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank eines zunächst nicht mehr weiter steigenden Ölpreises könnte sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag stabilisieren. Erwartet werden zum Auftakt moderate Kursgewinne. Über den Tagesausgang dürfte voraussichtlich aber die Zinsentscheidung und die begleitenden Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Nachmittag entscheiden.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex (DAX) ein kleines Plus auf 25.607 Zähler. Am Vortag hatte ein herber Rücksetzer den Dax auf ein Tief seit Ende Juli gedrückt, belastet von dem über 100 US-Dollar gestiegenen Brent-Ölpreis. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Morgen ebenfalls stabil erwartet.

Von der EZB wird von Experten ganz überwiegend die zweite Zinserhöhung in diesem Jahr. Damit würde sich der Leitzins auf 2,50 Prozent erhöhen. Höhere Zinsen sind tendenziell eine Belastung für die Aktienmärkte. Sie erhöhen die Finanzierungskosten von Unternehmen, verteuern Investitionen und machen Anleihen als alternatives Investment attraktiver.

"Entscheidend wird der Ausblick der EZB sein. Die Märkte gehen aktuell von weiter steigenden Leitzinsen und zwei weiteren Zinsschritten im kommenden Jahr aus", sagte Thomas Altmann von QC Partners.

Im vorbörslichen Aktienhandel auf Tradegate bewegten am Morgen vor allem Kommentare von Analysten die Kurse. So fielen die Papiere des Getriebeherstellers RENK um gut zwei Prozent, nachdem das Investmenthaus Exane BNP sie auf "Neutral" abgestuft hatte.

Aktien von Rheinmetall fielen zurück nach einem negativen Kommentar von JPMorgan. Die Papiere von RWE, Porsche AG (Porsche vz), MTU (MTU Aero Engines) Aero Engines und DHL konnten hingegen vorbörslich von positiven Aussagen der US-Investmentbank profitieren./bek/stk