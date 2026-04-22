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22.04.2026 08:18:38

Aktien Frankfurt Ausblick: Telekom, SAP und Siemens dürften Dax stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hängepartie auf erhöhtem Kursniveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Neben dem Iran-Krieg stehen Unternehmensnachrichten großer Dax-Konzerne im Fokus. Der X-DAX signalisierte für den deutschen Leitindex (DAX) eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,25 Prozent auf 24.332 Punkte.

Die Verlängerung der Waffenruhe im Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran wird die Anleger wohl nicht aus der Reserve locken. Stützen könnten den Dax jedoch die Schwergewichte Deutsche Telekom, SAP (SAP SE) und Siemens, deren Aktien vorbörslich höher notierten.

US-Präsident Donald Trump hat die Waffenruhe mit dem Iran überraschend in letzter Minute einseitig für verlängert erklärt. Auf Bitten Pakistans werde er von Angriffen absehen, bis die Führung im Iran einen "geeinten Vorschlag" zur Beilegung des Krieges unterbreite, hieß es aus Washington. Die US-Seeblockade iranischer Häfen werde jedoch fortgesetzt.

"Der Nahost-Konflikt ist noch nicht gelöst und es gibt keine Meldungen über eine neue Verhandlungsrunde", konstatierte die Helaba. Somit fehle noch die Grundlage für weitere und deutliche Kursanstiege.

Die Deutsche Telekom erwägt Kreisen zufolge eine vollständige Kombination mit ihrer US-Mobilfunktochter T-Mobile US. Der deutsche Konzern habe über eine Idee diskutiert, bei der eine neue Holdinggesellschaft Gebote für Aktien beider Unternehmen abgeben würde, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein solcher Schritt wäre das größte öffentliche Übernahmegeschäft aller Zeiten, hieß es weiter. Ein Zusammenschluss wäre für die Telekom wertsteigernd, sagte ein Händler. Die jüngst schwächelnden T-Aktien legten zur Wochenmitte vorbörslich auf Tradegate um 1,2 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss zu.

SAP gewannen auf Tradegate 1,1 Prozent. Den Papieren des Softwarekonzerns, der am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das erste Quartal präsentiert, half eine Kaufempfehlung der Bank HSBC.

Siemens profitierten vorbörslich auf Tradegate mit plus 1,7 Prozent von Zahlen des Schweizer Technologiekonzerns ABB (ABB (Asea Brown Boveri)), der im ersten Quartal den Umsatz deutlich steigern und beim Auftragseingang spürbar zulegen konnte./ajx/stk

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