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27.07.2026 08:14:38

Aktien Frankfurt Ausblick: US-Angriffspause im Iran schiebt Dax weiter an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran dürfte am Montag den DAX weiter in Richtung seines Rekordhochs treiben. Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades sprach von einem Befreiungsschlag für das Börsenbarometer aufgrund der geopolitischen Atempause und des fallenden Ölpreises.

Der X-DAX signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 1,1 Prozent auf 25.377 Punkte. Damit würde der Dax an seinen freundlichen Wochenschluss vom Freitag anknüpfen. Der Rekord für den Dax steht bei 25.900 Punkten und datiert von Anfang des Monats.

Der Preis für ein Fass Rohöl der Referenzsorte Brent fiel unter die Marke von 90 Dollar, da die Vereinigten Staaten ihre Angriffe gegen den Iran vorerst beendet haben. Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen. Die Angriffspause "nährt die Hoffnung auf Frieden", schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners.

Konjunkturseitig steht am Montagvormittag das Ifo-Geschäftsklima im Blick, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Am Nachmittag veröffentlicht der Baukonzern und Dax-Neuling HOCHTIEF Quartalszahlen. Es geht zum Wochenstart in der Berichtssaison noch vergleichsweise ruhig zu. Ab Dienstag bis zum Wochenschluss wartet auf die Anleger dann eine große Menge an Quartalsbilanzen beiderseits des Atlantiks sowie zur Wochenmitte die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

Lufthansa (Lufthansa) als Profiteur sinkender Ölpreise verteuerten sich auf der Handelsplattform Tradegate vorbörslich um mehr als 3 Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs.

Die Aktien von Halbleiterkonzernen wie Infineon, Aixtron (AIXTRON SE) oder Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) reagierten auf ein starkes Börsendebüt des chinesischen Chipherstellers CXMT mit einem Kurszuwachs von bis zu 3 Prozent auf Tradegate.

Ebenso könnte eine gestrichene Kaufempfehlung für die Papiere des Schmierstoffherstellers Fuchs durch die Berenberg Bank bewegen. Fuchs gaben auf Tradegate vorbörslich um mehr als 2 Prozent nach./ajx/mis

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